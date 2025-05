Hailey Bieber confiesa que casi pierde la vida al dar a luz tras 18 horas "aterradoras" de parto: "Sangraba muchísimo"

Hailey Bieber (28) se siente feliz tras estrenarse en la maternidad con el nacimiento de Jack Blues, su primer hijo en común con Justin Bieber (31). Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Ni el parto ni los meses posteriores han sido fáciles para la modelo, que, además, ahora lidia con los rumores por su supuesta crisis matrimonial con Justin Bieber. En sus últimas apariciones, el cantante ha dado que hablar por mostrarse aturdido y ligeramente violento tras el aparente consumo de sustancias. De hecho, las últimas informaciones apuntan a que está atrapado en una espiral de autodestrucción de la que le está costando desprenderse. Hace un tiempo ya se enfrentó a la depresión y las adicciones.

Sea como sea, la influencer no habla de ello. Prefiere prestar atención a asuntos como la necesidad y sus tabúes. Lo ha demostrado en su última entrevista para la revista Vogue, donde ha recordado que casi pierde la vida tras sufrir una hemorragia severa durante el parto, que duró cerca de 18 horas "aterradoras". El posparto tampoco fue un cuento de hadas. "Dar a luz es lo más duro que he hecho", avanza en su conversación. La preparación al parto ya fue difícil: "Estuve en la mierda. Lo hice todo. Físicamente, estaba más fuerte que nunca". La joven se implicó al máximo para que la llegada de su bebé fuera lo mejor posible, pero no fue así: "Fue de locos. No fue nada divertido. Hicieron que rompiera aguas. Estuve de parto durante horas y horas, sin epidural ni nada".

Ya recuperada del susto, la empresaria detalla: "Estaba sangrando muchísimo. Sabía que la gente podía morir en situaciones así. Se llevaron al niño y empecé a volverme loca". Hailey es consciente de que un alto porcentaje de muertes durante el parto se dan por este tipo de hemorragias. Sin embargo, los médicos consiguieron estabilizarla a tiempo.

En cuando a su recuperación física, señala: "Fue lenta, pero la emocional aún más, tuve que lidiar con dismorfia corporal, sentimientos de auto rechazo y la presión invisible de volver a ser la de antes. Me costaba reconocerme frente al espejo. Luego acepté que no hay un 'volver a lo de antes'. Es otra versión de ti, y tuve que aceptarlo para poder avanzar". Aún así, ha reconocido que Justin la seguía viendo como una "superheroína".

La historia de amor de Hailey y Justin Bieber ha estado marcada por varios vaivenes emocionales. Primero, se casaron en secreto el 13 de septiembre de 2018 en una discreta ceremonia civil en Nueva York, lejos de los focos y rodeados de un círculo muy íntimo. Un año más tarde, el 30 de septiembre de 2019, se dieron el 'sí, quiero' por todo lo alto en una ceremonia religiosa celebrada en Carolina del Sur, rodeados de familiares, amigos y un sinfín de rostros conocidos de la jet-set internacional.

Cinco años después, decidieron renovar sus votos de amor. Fue precisamente en ese momento cuando anunciaron que estaban esperando su primer hijo. Finalmente, en agosto de 2024, nació Jack Blues Bieber.