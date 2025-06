La otra cara del dueño de Telegram: Pável Dúrov presume de tener cien hijos biológicos

El fundador y director general de Telegram, Pável Dúrov, fue detenido este fin de semana en Francia. El CEO de la plataforma de mensajería se encuentra bajo custodia policial y los medios galos han confirmado que podría recibir una condena de hasta 20 años de cárcel Las autoridades francesas determinan que la aplicación está aliada potencialmente con la comisión de diversos delitos, tales como fraude, crimen organizado o tráfico de drogas. No obstante, esta no es la única noticia por la que el multimillonario ha saltado recientemente a los titulares.

A comienzos de este mes de agosto, el magnate compartió un post en sus redes sociales explicando que es padre de más de 100 niños. Lo contó ante sus más de 5,7 millones de suscriptores en Telegram, avanzando que los hechos se remontan a la petición que un amigo le hizo hace 15 años. "Me dijo que él y su esposa no podían tener hijos debido a un problema de fertilidad y me pidió que donara esperma en una clínica para que pudieran tener un bebé", relató.

Al principio se lo tomó como una especie de broma, pero después fue consciente de que el asunto era más serio de lo que parecía. Durov se puso en contacto con el director de la clínica de fertilización in vitro (FIV), quien le advirtió sobre la escasez de donantes de esperma de calidad, algo que se estaba convirtiendo en un problema cada vez más urgente.

Este argumento convenció al empresario, que decidió inscribirse en el programa de donación. "Esto me pareció lo suficientemente loco como para inscribirme en la donación de esperma", señaló. Y, para su sorpresa, el resultado de su decisión fue impactante: hasta la fecha, su esperma ha ayudado a más de cien parejas en 12 países a tener hijos. A pesar de haber dejado de ser donante hace años, al menos una clínica de FIV todavía conserva su esperma congelado. Puede ser utilizado de manera anónima por familias que están tratando de concebir.

Durov no solo se mostró orgulloso de su contribución, sino que además compartió su ADN para facilitar a sus hijos biológicos que se encuentren entre sí. "La escasez de esperma sano se ha convertido en un problema cada vez más grave en todo el mundo y estoy orgulloso de haber hecho mi parte para ayudar a aliviarlo", destacó.

El magnate quiere desestigmatizar la donación de esperma y animar a otros hombres a contribuir en esta causa. "Quiero ayudar a desestigmatizar toda la noción de la donación de esperma e incentivar a más hombres sanos a hacerlo. Desafiemos la convención, redefinamos la norma", zanjó en su canal de Telegram.

La detención de Dúrov

El empresario fue detenido el pasado sábado por la noche cuando bajaba de su jet privado acompañado de su esposa y su guardaespaldas, en el aeropuerto de Le Bourget, a unos 12 kilómetros al nornoreste (NNE) de París. Volvía de Azerbaiyán. La Gendarmería de Transporte Aéreo (GTA) se basaba en una orden de detención emitida previamente por Telegram.

Las autoridades francesas determinan que la aplicación de mensajería es un aliado potencial para la comisión de diversos delitos, tales como fraude, crimen organizado o tráfico de drogas. Consideran que gracias a Telegram, con su falta de moderación en su uso y su escasa colaboración con las autoridades, se incrementa la proliferación de delitos, según informó TF1.

El propio Elon Musk, empresario, inversor y magnate, dueño de Tesla y de, entre otras, Space X, valoró en X que vivimos tiempos peligrosos, poniendo como ejemplo los arrestos masivos en Reino Unido por memes, la prohibición de "memes malintencionados" en Irlanda, la exclusión de X en Brasil, el intento de Australia de censurar publicaciones de X, el intento de chantaje de la Unión Europea a Elon Musk, el encarcelamiento de una persona por un meme por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el bloqueo de cualquier acceso a X en Venezuela.

Cuando Santiago Pedraz se reveló contra Telegram

Cabe recordar que no es la primera vez que Telegram está en el punto de mira. De hecho, el pasado mes de marzo, el juez Santiago Pedraz pidió bloquear dicha red social a petición de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus. Los grupos de comunicación denunciaron a la aplicación porque en algunos de sus canales se comparte contenido protegido por derechos de autor. El juez de la Audiencia Nacional dictó un auto para que, en el plazo de tres horas desde su recepción, las operadoras suspendieran los recursos asociados a Telegram.

Sin embargo, finalmente se echó atrás y suspendió el bloqueó de la plataforma. Dejó la solución al conflicto en la legislación europea, que en su nueva Ley de Servicios Digitales prevé que grandes prestadores de servicio, como Telegram, asuman sus responsabilidades a la hora de moderar los contenidos que permiten compartir a sus usuarios.