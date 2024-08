Hailey y Justin Bieber anuncian que son padres de su primer hijo: "Bienvenido a casa Jack Blues Bieber"

Justin Bieber anunciaba hace unas horas el nacimiento de su primer hijo a través de Instagram, compartiendo con sus 294 millones de seguidores una imagen del piececito del bebé: "Bienvenido a casa Jack Blues Bieber", reza el pie de foto. El cantante, de 30 años, y su mujer, de 27, confirmaron a principios del mes de mayo que ella estaba embarazada. Lo hicieron con un vídeo de estilo en el que también renovaban sus votos en Hawái. Hailey lució para la ocasión un vestido ajustado de encaje de Saint Laurent que dejaba ver su barriguita.

Después Hailey confirmó que ya se encontraba en el segundo trimestre de embarazo. "En realidad, no tenía barriga hasta que estuve embarazada de seis meses, que fue cuando lo anuncié. Pude ponerme chaquetas grandes y esas cosas", dijo. Bieber también añadió que sintió alivio después de publicarlo: "No disfrutaba del estrés de no poder disfrutar de mi embarazo con el exterior. Me sentía como si estuviera escondiendo este gran secreto. Quería tener la libertad de salir y vivir mi vida".

Desde que se casaron hace seis años, a Justin y Hailey Baldwin les preguntaban cuándo llegaría el momento de tener hijos. Ambos repitieron en numerosas ocasiones que querían esperar. Justin siempre confesó que estaba deseando ser padre, pero que respetaría los deseos de su esposa sobre cuántos hijos quiere tener." Vamos a tener tantos hijos como Hailey quiera", dijo el cantante. "Me encantaría tener una pequeña tribu. Pero es su cuerpo y haremos lo que ella quiera hacer", añadió.