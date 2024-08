La ex de Miki Nadal responde a las acusaciones de Helena Aldea con un comunicado demoledor

Se avecina guerra en el mundo de las redes sociales. La primera bomba la ha lanzado Helena Aldea, actual pareja de Miki Nadal y madre de su segunda hija, que ha escrito un romántico texto para exaltar lo buen padre que es el humorista y, de paso, ha lanzado algunos dardos envenenados contra Carola Escámez, ex mujer del presentador de La Sexta y madre de su primogénita: "Te conocí haciendo de padre y madre. Por entonces me fascinaba tu esfuerzo y labor porque tu primogénita se educase con unos valores familiares y honestos. Has lidiado y lidias con situaciones provocadas por una maldad huérfana de inteligencia, y aún así siempre has sido un caballero con la infinita prioridad de la felicidad de tu hija".

La empresaria continúa: "No puedo estar más orgullosa de que seas el padre de mis hijas. Eres leal, noble, sincero… nuestro pilar. Cuidas de nosotras. Nunca fallas y siempre estás. Un gran ejemplo de cómo tiene que ser un hombre con una mujer. Un hombre bueno".

Carola Escámez, que protagonizó un polémico divorcio con Miki Nadal, con el que ahora no mantiene relación alguna a pesar de la hija que tienen en común, no ha tardado en responder: "Hablan porque saben que siempre guardo silencio, como todos estos años. Hablan porque saben que estaré callada por respeto a una menor y juegan con esa baza (...) Quienes hablan públicamente y filtran su versión son, precisamente, quienes pasan poco tiempo con mi hija mayor. Imaginad qué oirá de esos adultos en privado de su madre. Aterrador para la estabilidad emocional de un menor".

Carola ha cogido carrerilla y ha compartido hasta tres stories: "De esa persona no hablaré ni en público ni en privado, como he hecho estos años. La estabilidad de mi hija será mi prioridad". Y lanza un dardo directamente contra Nadal: "Yo no permitiría que mi pareja/compañera/amiga/mujer hablara así de un familiar de mi hija, porque los menores son sagrados".

La deportista, ahora casada con Roberto Martín, asegura que no es la primera vez que se siente atacada a través de redes sociales y tilda las publicaciones de Miki y Helena de "machaque psicológico": "Buscar apoyo en redes sociales es una forma fácil pero superficial de validar opiniones, donde todo comentario se transforma en veredicto y se busca un jurado virtual. Un machaque psicológico innecesario mantenido en el tiempo". Hay que recordar que el humorista fue condenado a 20 días de trabajos a la comunidad por "vejaciones leves" contra su mujer, Carola Escámez, a la que llamó "zorra" y "payasa", entre otras cosas, en 2019.

Escámez finaliza: "No hace falta lanzar malas palabras contra los demás para ensalzar a nadie, eso es de débiles. Después de estos comentarios, deseo que tenga la misma felicidad que tuve yo en esa relación. Ni más ni menos".