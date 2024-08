Cristiano Ronaldo estrena canal de Youtube y hace el ridículo con Georgina: "¡Qué desastre!"

De astro del fútbol a estrella de las redes sociales. Cristiano Ronaldo aprovecha su tirón en las redes sociales y tras superar los 600 millones de seguidores en Instagram, ha estrenado un canal de Youtube y así lo ha presentado este miércoles: "Hey chicos, tengo una gran sorpresa para vosotros", anuncia sonriente. "La espera ha terminado. Mi canal familiar de Youtube ya está aquí". El crack portugués se ha montado un sofisticado saloncito de sillones de cuero y estanterías repletas de fotos y trofeos para recibir a sus entrevistados y la primera no podía ser otra que su chica, Georgina Rodríguez.

La pareja, padres de cinco hijos, han convertido su encuentro en un divertido juego: 'Descúbrelo todo sobre nosotros. ¿Quién ganará?'. Cristiano y Georgina se someten a un test de conocimiento sobre el otro y la sorpresa es mayúscula pues demuestran que, a pesar de llevar juntos desde el año 2016, no se conocen en absoluto. Entre risas, el futbolista y la modelo desvelan sus gustos sobre música, colores, la fecha en la que se conocieron... No dan ni una: "¡Qué desastre!", exclama Cristiano, encadenando un fallo tras otro. "Chica, mira mis zapatillas, ¿qué color traigo siempre? Es el blanco, querida, tú lo sabes", le dice a la de Jaca. "No me conoce esta chica, ¿quién es esta chica?".

Vídeo YouTube

Tampoco se ponen de acuerdo en la fecha en la que se conocieron (Georgina respondía "verano de 2016" mientras que Cristiano escribía en su pizarra "5 junio") ni en la canción favorita de la bailarina, 'Miúda', de Nelson Freitas. Por su parte, él aseguraba no tener preferencias en cuanto a música mientras que su chica respondía que al portugués le chiflaba "el hit del verano".

El experimento, sin embargo, ha cumplido con su cometido: en solo seis horas, el nuevo canal de Youtube de Cristiano tiene ya más de seis millones de suscriptores.