Pedro Almodóvar suma éxitos... pero entra en números rojos: perdió 1,5 millones con su última película

No todo iban a ser buenas noticias. Unos días después de conocerse que Pedro Almodóvar recibirá un Premio Donostia en la 72ª edición del Festival de San Sebastián, el director y su hermano, Agustín Almodóvar, han reconocido en su informe de gestión del ejercicio 2023 que su productora El Deseo D. A. ha dejado atrás los números verdes que obtuvo el año anterior.

La productora perdió más de 1,5 millones de euros el pasado curso, algo que lo que influyó notablemente del pinchazo de Extraña forma de vida, cortometraje protagonizado por el actor estadounidense Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal. Esta producción, de género western, se estrenó a nivel internacional sin obtener los resultados deseados, tal y como recoge El Confidencial.

Los hermanos explican que la recaudación de la cinta no fue tan elevada como en otras obras anteriores del propio Pedro Almodóvar. No obstante, aclaran: "Este hecho no influye de forma sustancial en la solidez patrimonial, ni en la solvencia, endeudamiento y liquidez de la compañía, ni afecta financieramente en la continuidad de sus proyectos del resto del año 2023 y ejercicios siguientes". El Deseo D.A. goza de una tesorería de 3,6 millones de euros a cierre de 2023, cifra que es más de dos millones inferior a la de un año antes.

Pedro Almodóvar, ganador del Oscar a mejor película de habla no inglesa con Todo sobre mi madre en 1999, ya prepara, de hecho, un nuevo proyecto de la mano de las estrellas de Hollywood Tilda Swinton, Julianne Moore y John Turturro. La película recibe el nombre de La habitación de al lado y empezó a rodarse el 4 de marzo en España, concluyendo el 9 de mayo en la ciudad de Nueva York. El film se estrenará comercialmente en España en el mes de octubre.

Un mes antes, en septiembre, el director de películas como Todo sobre mi madre, Mujeres al borde de un ataque de nervios o Dolor y Gloria recogerá su último galardón en el festival donostiarra, desde el que aplauden "el talento artístico y el reconocible estilo visual" del cineasta, así como "la escritura de los personajes femeninos, la dirección actoral, la audacia en la aproximación a temas como el universo LGTBIQ+, la religión, el sexo, las adicciones o la memoria histórica, y su compromiso político, que le ha llevado a posicionarse públicamente contra conflictos bélicos o los discursos de la extrema derecha".

"Mi carrera empezó en San Sebastián el año 1980 y desde entonces con o sin película he vuelto al festival muchas veces. Y siempre lo he disfrutado muchísimo. Le he entregado el premio Donostia a Al Pacino, Woody Allen y Antonio Banderas. En este año me lo entregan a mí, lo cual me llena de alegría y agradecimiento. De verdad, es un honor", señaló Almodóvar.