David Bisbal presume de gorgoritos ante Will Smith y su reacción se vuelve viral: "¡Necesito eso!"

Hace unos días, Will Smith vivió con David Bisbal un encuentro, cuanto menos, curioso. En el interior de un coche, el actor y cantante le pidió al almeriense que escuchara su canción Work of Art y este reaccionó como mejor sabe hacer: deshaciéndose en gorgoritos. El intérprete se quedó atónito y, entre carcajadas, le pidió colaborar con él. Su reacción se ha hecho viral.

Durante la conversación, disponible en YouTube desde este domingo, los artistas demostraron una química innegable y mucha admiración por sus respectivas carreras. Charlaron en su idioma materno, entremezclando el español y el inglés, y se entendieron a la perfección.

David Bisbal y Will Smith en un coche juntos cantando.



Esto no lo ha visto venir nadie. pic.twitter.com/oSdWL5WGqv — WONDER ARAN RHAENYRA #TEAMBLACK ?? ?????? (@tzantzi) August 18, 2024

No obstante, lo que más llamó la atención fue la reacción que tuvo el rapero ante los famosos gorgoritos del intérprete de Ave María. "¡Necesito eso, necesito eso!", exclamó, a lo que Bisbal respondió: "Si quieres una versión en español, llámame". "Puedes considerar esto como una llamada", aseguró Smith, dando a entender una posible colaboración entre ambos. Tras ello, los usuarios en las redes sociales no dan crédito.

"David Bisbal y Will Smith en un coche juntos cantando. Esto no lo ha visto venir nadie", "Fuera coñas pero hace años te decían que Will Smith iba a subir un vídeo con David Bisbal cantando en un coche y crees que es imposible" o "David Bisbal tocando las palmas y haciendo coros con quejíos en un coche con Will Smith escuchando una canción suya de rap. Definitivamente, vivo en una simulación" son algunos de los comentarios que se leen en X.

"Estar aquí contigo es un sueño", le dijo el marido de Rosanna Zanetti antes de despedirse, y añadió: "Te aprecio. Dios te bendiga". Cabe decir, eso sí, que ambos coincidieron hace poco en la cuarta edición de La Velada, el famoso torneo de boxeo organizado por Ibai Llanos.

El estadounidense ha retomado su carrera como cantante y para ello ha grabado su nuevo álbum musical en Ibiza, por lo que ha invitado a artistas a escucharlo. El videoclip de Work of Art lo realizó en el Museo Thyssen-Bornemisza y el Santiago Bernabéu.