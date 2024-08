Marta Pombo comparte la última hora de su embarazo: "Me siento fatal y culpable"

Marta Pombo (32) está en la recta final de su embarazo. La mediana de 'las Pombo', que contrajo matrimonio el pasado octubre con el odontólogo Luis Zamalloa, espera a dos gemelos para finales del mes de septiembre. Acostumbrada a actualizar en sus redes cómo está llevando su segundo embarazo (su primera hija, Matilda, nació en octubre de 2022), la influencer ha admitido que está físicamente agotada.

"Estoy agotada como es lógico y normal. Me da una tristeza enorme no tener energía suficiente para dedicarle a Matilda todo el tiempo que me gustaría. Ir más a la playa con ella y enseñarle mil cosas. No tengo energía porque ella no para, está en un momento precioso", ha comenzado explicando la hermana de María y Lucía Pombo en su perfil de Instagram.

Así las cosas, sin ocultar los altibajos que está teniendo durante su segundo embarazo, Marta ha admitido que se siente culpable por no poder dedicarle más tiempo a la pequeña Matilda. "Me siento fatal y culpable. Cada vez que le dedico tiempo de calidad, acabo con muchas contracciones, con dolor de espalda y pubis", ha sentenciado.

Para afrontar estos últimos meses con figura premamá, la influencer lleva desde principios de agosto en su nueva casa de Cantabria. Hay que recordar que el clan Pombo estrena este verano su casoplón en el municipio de Ribamontán de Mar (Cantabria).