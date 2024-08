Chris Martin y Dakota Johnson rompen su compromiso tras siete años juntos

Los rumores eran ciertos: Dakota Johnson (34) y Chris Martin (47) ya no están juntos. La actriz y el vocalista de Coldplay han decidido tomar caminos separados, según informa Daily Mail. Llevaban juntos siete años y solo hacía unos meses que se habían comprometido.

El cantante y la protagonista de 50 sombras de Grey llevaban un tiempo distanciados, lo que agravó los problemas en la relación, según cuenta su entorno al citado medio.

El músico "acepta que la relación ha terminado y que es mejor seguir adelante", explica el medio británico. Una información que llega tras semanas de rumores, pues en una de sus últimas apariciones la artista no llevaba puesto su anillo de compromiso.

No obstante, esta no es la primera vez que Chris y Dakota rompen su relación. En 2019, tras dos años juntos, decidieron hacer cada uno su vida por separado, aunque esto duró poco, pues no tardaron en darse una segunda oportunidad.

Fue el pasado mes de marzo cuando The Mirror confirmó que la actriz se había comprometido con el músico. "No tienen prisa por pasar por el altar porque están disfrutando de hacer su compromiso oficial", señalaban. Apuntaban, también, que estaban "locos el uno por el otro desde el primer día", por lo que celebrar su boda era algo "inevitable".

Juntos conformaban uno de los noviazgos más queridos de Hollywood. De hecho, llamaba la atención la buena relación que Gwyneth Paltrow, ex del cantante, mantenía tanto con él como con su entonces novia. La también empresaria decía de Dakota que era una mujer "maravillosa".