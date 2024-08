Exclusiva: La actriz Teté Delgado, a sus 59 años, se casa con su novio Anxo en una playa gallega y monta un fiestón

Este sábado hemos conocido la feliz noticia de que la actriz Teté Delgado, a sus 59 años, le ha dado el "sí, quiero" a su novio, el también actor Anxo Carbajal. Han sellado su amor este 10 de agosto sobre el mediodía en Galicia, la tierra natal de ambos. Lo han hecho tras más de diez años de relación sentimental.

Los recién estrenados como marido y mujer, tal y como ha podido saber Informalia, han elegido la playa de Malpica de Bergantiños para casarse. Se ha tratado de una boda informal en la que han estado rodeados de decenas de personas: sus familiares y amigos más cercanos.

En marzo, la propia Teté confesó en una entrevista con Semana que casarse no entraba en sus planes, aunque una fiesta por todo lo alto para celebrar su amor no estaba para nada descartada: "No me ilusiona mucho la idea, la verdad. Él es una persona divorciada… Y si alguna vez nos casamos será para montar una fiesta muy gorda". Y así ha sido, tan solo cinco meses después. "En principio lo que quiero es despertarme y que siga ahí, ¿sabes?", dijo también sobre el hombre de su vida.

Instagram @anxocarbajal

Ha sido una celebración de amor pero también de vida, ya que la boda de Teté y Anxo ha llegado después de una etapa muy angustiante para la actriz debido a la ansiedad que ha arrastrado en los últimos años y por la que ha necesitado ayuda psicológica: "He pasado una etapa horrorosa, pero estoy saliendo", confesó hace unos meses.

Dedicada al teatro en los últimos años (Sofocos Plus, El Intercambio, Sé infiel y no mires con quién) y siendo la icónica voz de Los Gipsy King (Cuatro), Teté conoció a su compañero de vida grabando la serie gallega Escoba! en 2011. Fue desde el primer momento un auténtico flechazo, como la intérprete gallega ha confesado en más de una ocasión.