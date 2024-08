Shakira vende su casa de Miami (conocida como la 'mansión de la caca') a un famoso actor de Hollywood por 17 millones de dólares

Buenas noticias para la ex de Gerard Piqué, que llevaba meses intentando vender sin éxito su casa de Miami: por fin lo ha conseguido. Ha sido su amigo y colega Marc Anthony el que ha mediado en la negociación con un famoso actor de Hollywood, que está a punto de convertirse en el nuevo vecino de Beyoncé y Alejandro Sanz. Las negociaciones están muy avanzadas y Shakira se embolsará 17 millones de dólares por la transacción.

La cantante de Barranquillla adquirió este palacete en 2004. Era de un empresario portugués dedicado a la artesanía y la cerámica y entonces desembolsó cinco millones de dólares por él. Sin embargo, las reformas y mejoras que ha llevado a cabo a lo largo de los años, como un puerto privado, han elevado su valor en el mercado. Con lo que no contaba Shakira es con que instalaran cerca de su paraíso particular una fosa séptica por la que pasan los residuos orgánicos de toda la urbanización desde hace unos años, razón por la que los medios bautizaron el hogar de la intérprete como la 'mansión de la caca': "No es que esté oliendo continuamente, pero sí es muy desagradable cuando limpian la fosa", aseguran.

La una propiedad tiene 750 metros cuadrados y varios edificios, todos de color blanco y con muchas puertas y grandes ventanas con acceso al exterior. Muy amplia y luminosa, tiene salón, comedor, cocina con office y acceso al jardín, un chill out libanés, tres dormitorios con sus tres baños, gimnasio y gran piscina exterior.

Aquí se instaló Shakira tras su separación de Gerard Piqué. Junto a Milan y Sasha, encontró la tranquilidad que ansiaba tras una época complicada en Esplugues de Llobregat, donde se convirtió en el objetivo de todos los focos. Meses después, la autora de Waka-Waka decidió aislarse todavía más y se instaló en Fisher Island, situada en la Biscayne Bay, considerada el mayor tesoro de Florida para famosos y grandes fortunas, pues solo tiene acceso en ferry o helicóptero. Aquí gozan, entre otras comodidades, seguridad privada, prestigiosos colegios, restaurantes, un campo de golf de nueve hoyos, majestuosas piscinas y playas de acceso restringido con arena importada de las Bahamas.

.