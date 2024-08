Malú calla pero lo dice todo en el escenario durante su concierto marbellí: "Sin ti todo anda mal"

Hubo un periodo de tiempo en el que María Lucía Sánchez Benítez, más conocida como Malú (Madrid, 1982), era más la novia de Albert Rivera que intérprete hija del cantaor y productor Pepe de Lucía y la artista Pepi Benítez, o la sobrina del guitarrista Paco de Lucía. Pero esa injusticia ha quedado clara cada vez que Malú es Malú, como ocurrió este lunes en Marbella donde la apadrinada de Alejandro Sanz demostró por qué después de un cuarto de siglo emocionando con melodías se mantiene en lo alto. Sus temas lo dicen todo porque Malú prefiere los silencios cuando no canta. Hace cuatro años, fuemadre de Lucía, la pequeña nacida de su relación con el ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y eso, según nos dice ella, le cambió la vida. Lógicamente.

"Aprendiz", el título de la canción que hace 25 años la hizo famosa, define ahora mismo la labor de esta madre que aprende cada día a sacar adelante a su hija. La madrileña es una de las voces más conocidas, por eso llena cada noche en esta gira titulada "A todo sí" que llegaba a Nagüeles entre gritos y aplausos y vítores. Abrió con ese Aprendiz, sobre el escenario marbellí.

El público acogió ese himno, en versión flamenca, con entusiasmo desmedido. Después llegó Como una flor y por fin habló: "Muy buenas noches, Starlite, qué alegría estar aquí. La música es de todos nosotros y aquí podemos disfrutar de ella, quiero daros las gracias por estar aquí y acompañarnos en este viaje, para mí este show es un viaje por toda mi vida, espero de corazón que disfrutéis", dijo. Después habló con sus canciones: "Duele", fue el siguiente tema y después cantó "Sin ti todo anda mal".

Dos años sin Albert pero llevándose bien con el padre de su hija

Albert Rivera y ella rompieron, que sepamos, hace dos años. Tras constantes rumores de crisis, la separación se hacía pública alegando "desgaste" en su historia de amor. No obstante, y por el bien de Lucía, la cantante y el exlíder de Ciudadanos se llevan bien y entre ellos hay cordialidad, nos dicen. Para el ex dipitado, sus hijas son lo más importante: "Yo tengo dos amores en mi vida, que son Daniela y Lucía. Me gusta jugar con ellas. A Daniela le gusta el fútbol, está en un equipo; a la pequeña el escondite, meterse debajo de los cojines, tras una pizarra. Se adoran entre ellas y quiero que sigan viéndose", contaba en una entrevista.

Tras cuatro años juntos y una hija en común, las vidas de Malú y Albert tomaron caminos diferentes. A sus 45 años, el hombre que dijo "no" a gobernar con Pedro Sánchez y se retiró de la política tras la debacle posterior, vive en la zona de norte de Madrid con la influencer Carla Cotterli, quien ya conoce a las dos hijas del que fue candidato a la presidencia del Gobierno. Carla tiene su propia firma de ropa y accesorios, The Cotton Brand, y es presidenta de una agencia de comunicación.

Malú, que sepamos, no ha sustituido al ex líder de la formación naranja en su corazón. "Yo me he dedicado a mi hija, y es algo que no pienso dejar de hacer, pero tampoco voy a renunciar a trabajar o a estar satisfecha como mujer, porque no me siento completa si exclusivamente soy madre, ni tampoco siendo sólo artista. Soy ambas cosas y lo soy al cien por cien", decía la cantante.

La vida laboral de Albert Rivera pasa por una consultora que asesora empresas y un proyecto educativo para aprender a hablar y comunicar en público.

Un repertorio extenso que levanta al público y les hace cantar

Ella, de momento, es más de cantar que de hablar, como siempre: está enamorada de ese público al que este lunes en la cantera marbellí y puso a cantar a los asistentes, en pie para hacerle los coros con temas como "Diles", una historia de amor más intensa pero menos bailable que la de "Enamorada", más caribeña y movidita. "Si estoy loca", "Te conozco desde siempre" o "A esto le llamas amor", precedieron a "Ahora tú", el tema más esperado, y cuyo estribillo fue coreado por los asistentes antes de que llegaran "Ni un segundo", "Vuelvo a verte", "El Apagón" o "Blanco y negro", que desató la locura, igual que "A prueba de ti". El repertorio que repasó 25 años de éxitos continuó con Oye, Todos los secretos, Deshazte de mí, Desaparecer o Ángel Caído. Pero también cantó temas de ahora como Deshielo, Desprevenida o Contradicción, que levantó a todos entre aplausos. Parecía que ése era el colofón pero llegó Ausente, el tema de Pablo Alborán, y un medley de sus singles más conocidos, repitiendo temas ya interpretados este lunes.

Malú, que protege su privacidad al hablar, dice que no quiere "parecer borde o antipática", pero justifica así sus silencios cuando se trata de su vida privada: "Creo que mi intimidad no es importante" insiste. "Prefiero que se hable de mi trabajo, y si quieres criticar, hazlo, pero con mi música". "Los límites de la vida privada y la pública es algo que afecta a hombres y mujeres por igual. Pero sí he sentido que, cuando se trata de ataques, a las mujeres se nos juzga con más crudeza", dijo en una entrevista.