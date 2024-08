Serrat, abuelo por sexta vez: su hija Candela y Daniel Muriel dan la bienvenida a su segundo hijo

Candela Serrat (37) y Daniel Muriel (47) han comenzado el mes de agosto con una alegría inmensa, el nacimiento de su segundo hijo. La criatura, un niño, nació el pasado viernes día 2, pero ha sido ahora, tres días después, cuando ambos han compartido la feliz noticia entre sus seguidores de Instagram.

"Dani Serrat Muriel", han escrito los actores, junto a una fotografía de sus manos con las del pequeño y las de su hija mayor, Mérida, que acaba de cumplir cuatro años.

Sobre el nombre elegido, Candela ha escrito: "No hay nombre con mejor energía para recibirte en este mundo que aquel en el que pienso y trae a mi mente todo lo bonito que he vivido y todo lo bonito que me queda por vivir. El nombre del amor de mi vida x2. Mi cuarteto. Us estim-ho fort".

En el muro de los comentarios, compañeros de profesión y amigos y amigas famosas han celebrado la llegada al mundo del niño. Alba Carrillo, Miren Ibarguren, Elena Furiase, Fernando Tejero, Ona Carbonell, Lydia Bosch o los cantantes Marwán y Alfred García se han sumado a las felicitaciones. Lucía Serrat, una de las dos nietas mayores de Joan Manuel Serrat, le ha escrito a su tía: "La mejor familia".

El pequeño de la casa ya llena de alegrías a los papás, que han ampliado la familia tras el nacimiento de Mérida en julio de 2020.

La hija mayor de los intérpretes ya tiene un hermanito con el que compartir su vida. Daniel y Candela se casaron el 8 de junio de 2019 en Menorca después de tres años de relación. Serrat, por su parte, se ha convertido en abuelo por sexta vez gracias a la llegada del pequeño Dani. Luna y Lucía (de Queco); Oliver y Nicholas (de María); y Mérida, son sus otras cinco grandes alegrías.