Laura Matamoros, ¿enamorada de nuevo? Su primera foto con Antonio Revilla tras los rumores de noviazgo

Laura Matamoros disfruta estos días de unas merecidas vacaciones. Y no lo hace sola: junto a ella disfruta de los lujos del mar Antonio Revilla, que, de hecho, posa con ella en sus últimas fotos de Instagram. La hija de Kiko Matamoros no lo ha confirmado, pero los rumores sobre un nuevo noviazgo se intensifican. Las imágenes hablan por sí solas.

Tras sus constantes idas y venidas con el padre de sus hijos, Benji Aparicio, la exconcursante de Supervivientes parece haberse reconciliado con el amor. Y es que tanto en su último post como en sus historias aparece acompañada de Revilla, con el que ha compartido más de un plan que, últimamente, ha desatado las sospechas.

En una de las instantáneas, el acompañante de la joven aparece de espaldas caminando por el paseo marítimo. La imagen no dice gran cosa, algo que sí pasa con la que él publicó este lunes y que ella ahora ha compartido en sus historias. En ella posan muy cerca y visiblemente felices. Lo más significativo es el mensaje que acompaña a la foto: "Mis buenos días".

Cabe decir que, desde que empezara el verano, las muestras de cariño entre ellos no han dejado de suceder. En sus respectivas publicaciones intercambian constantes mensajes. "To de moon and… (A la luna y de vuelta)", reza el título de la último post de la ganadora de Gran Hermano VIP 4. Un guiño muy especial que se suele emplear para decir 'te quiero'. Ella no ha confirmado que tenga novio, pero hay quienes creen que no es suficiente. Basta con tirar de eufemismos.

A pesar de las rupturas, Benji Aparicio y Laura Matamoros estuvieron siete años juntos. Lo último que se sabe sobre la relación que mantienen actualmente es que el cocinero se lleva bien con la familia de su ex. Así lo demostró recientemente Kiko Matamoros al referirse a Benji en Ni que fuéramos Shhh...

"Tengo muy buena relación con el padre de mis nietos, afortunadamente, y quiero que mi hija la tenga también. Tengo un bagaje y una experiencia personal negativa y sé que es criminal para los hijos que los padres tengan mala relación. La expareja de mi hija también lo entiende así y me alegro fundamentalmente por mis nietos a los que adoro", expresó.