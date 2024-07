Luis Canut, marido de Patricia Pérez, recibe el alta tras medio año en el hospital

Luis Canut ha recibido el alta médica tras pasar seis meses ingresado en el hospital, aquejado de una meningitis critocócica. Él mismo lo contó este domingo en sus redes sociales, dando una gran alegría a sus seguidores.

"Hombre valenciano muy feliz por haber recibido el alta, después de un intenso año, de su centro de neurorehabilitación… La frase 'Luis, ya estás recuperado' la recordaré toda la vida…", avanzó el marido de Patricia Pérez en su último post de Instagram.

Canut comentó que su rehabilitación "continúa", aunque ya no es "por un camino de tierra". "¡Es por autopista!", celebró. Unas palabras que sacaron una sonrisa a algunos amigos, entre ellos, Mario Vaquerizo y Mónica Carrillo, que se sumaron a la oleada de comentarios en los que los usuarios manifestaban su alegría.

Descenso a los infiernos

Todo comenzó cuando en marzo de este año el guionista vivió un duro revés en su salud que lo llevó al centro hospitalario. En TardeAR, de hecho, habló de su situación, explicando que tras acudir al hospital por un dolor de cabeza muy fuerte, las cosas empeoraron.

Al principio los médicos pensaban que sufría simplemente una cefalea. Sin embargo, llegó a pasarse por urgencias hasta nueve días, lo que indicaba que algo no pintaba bien. Poco después, los resultados de una punción lumbar reflejaron el diagnóstico. Era más serio de lo que parecía.

Patricia Pérez, su principal apoyo

Cabe decir que Patricia Pérez ha sido una persona clave en su proceso de recuperación, tal y como contó, también, en el programa conducido por Ana Rosa Quintana. "Me salvaste la vida no solo de forma física, creo que de una forma sentimental y de apoyo porque en estas situaciones tan difíciles como las que hemos vivido, sentirse querido por una persona como me sentí yo, me ayudó a salir adelante y no me hizo ver que estaba en un estado tan malo. Solo te puedo dar las gracias, espero poder estar a la altura porque has puesto el listón muy alto, de verdad", dijo, emocionado. Ahora, planean volver a comprometerse.