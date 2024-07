Pilar Vidal ya no quiere saber nada de Carmen Lomana: así evita coincidir con ella

Pilar Vidal ya no puede más. Está cansada de las opiniones de Carmen Lomana sobre físico de las personas. La periodista asegura que su compañera en Espejo Público tiende a lanzar comentarios gordófobos y, por ello, no quiere tenerla cerca. En más de una ocasión se ha sentido atacada, hasta el punto de llegar a los gritos y las lágrimas.

La colaboradora del espacio conducido por Susanna Griso ha pedido al equipo que impida sus encuentros con Lomana. Considera que para su salud mental lo mejor será tenerla lejos, y, para ello, no deberían coincidir en el programa. La petición llega después de que esta semana vivieran otra trifulca.

Todo empezó cuando la empresaria protagonizó una campaña de promoción de hamburguesas y, durante una entrevista, aseguró que Pilar Vidal "se comería tres" de estos productos.

Pese a que Lomana recalcó en varias ocasiones que eso se debía a que estaban "muy ricas", Vidal señaló que su compañera había "muerto" para ella y que, por ello, no quería volver a tenerla al lado. Tanto es así que incluso la bloqueó de todas las redes sociales.

El programa de Atresmedia ha tratado de rebajar este viernes la tensión entre ambas, pero Pilar Vidal no ha estado por la labor. Los colaboradores han explicado que Lomana se había puesto en contacto con ellos y, muy afectada, había compartido su deseo de evitar cualquier tipo de enfrentamiento con su compañera.

"Yo nunca la he llamado gorda. Se está haciendo famosa desde que dijo que yo la llamé gorda", ha señalado a los reporteros del programa, que se han desplazado hasta la estación de Atocha, donde se encontraba esta mañana. "He pedido a la dirección del programa no volver a coincidir con ella. Si algún día tengo que coincidir con ella, la escucharé hablar, pero no le dirigiré la palabra", ha zanjado.