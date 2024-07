La hija trans de Elon Musk carga contra el magnate y lo tacha de "padre ausente" y de "poco solidario"

Vivian Jenna Wilson, la hija transgénero de Elon Musk, ha arremetido contra su padre después de que este asegurara que su hija estaba muerta para él. Tras estas declaraciones del magnate, la joven, de 20 años años, ha cargado contra su progenitor y lo ha tachado de "padre ausente" y "poco solidario".

"Creo que él suponía que yo no iba a decir nada y que simplemente dejaría esto sin respuesta, lo cual no voy a hacer. Si vas a mentir sobre mí, descaradamente y ante una audiencia de millones, no pienso dejarlo pasar", manifestó Vivian en el canal NBC News.

Tras estas declaraciones, la hija de Elon Musk desveló que, desde que tiene uso de razón, su padre no ha estado presente en su vida. "Era un padre muy frío. Se enfadaba muy rápido. Es indiferente y muy narcisista", sentenció.

La joven, fruto del matrimonio de Musk con la escritora canadiense Justine Wilson, también reveló que su padre le reñía por mostrar rasgos femeninos. "Yo estaba en cuarto. Hicimos un viaje por carretera que no sabía que en realidad era solo un anuncio de uno de los coches, no recuerdo cuál; y él me gritaba constantemente y brutalmente porque mi voz era demasiado aguda. Fue cruel", recordó.

Estas primeras declaraciones públicas de Vivian Jenna Wilson llegan dos años después de que la joven solicitara a un tribunal de California cambiar su nombre y denunciar a su padre. Actualmente, la hija del magnate tecnológico está estudiando idiomas en la Universidad.