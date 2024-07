Sol Macaluso, exconcursante de 'Gran Hermano VIP', revela la enfermedad que padece: "A pesar de la desgracia, soy afortunada"

A sus 28 años, Sol Maculo, exconcursante de Gran Hermano VIP, ha sufrido dos abortos. Tras muchas pruebas e informes médicos, la periodista ha dado con el diagnóstico y lo ha compartido a través de sus redes sociales.

"Tengo 29 años y tengo trombofilia", ha comenzado a explicar Macaluso en un vídeo en su perfil Instagram. Así las cosas, la que fuera corresponsal en Ucrania para Informativos Telecinco ha manifestado que, a pesar de la desgracia, se siente afortunada. "Este diagnóstico llega después de haber perdido dos embarazos de manera natural y, a pesar de la desgracia, tengo que considerarme afortunada. Porque, generalmente, esta es una prueba que no se pide por consenso internacional hasta pasado los tres abortos", ha señalado.

Asimismo, la exconcursante de Gran Hermano VIP ha aclarado qué tipo de trombofilia es la que sufre. "La trombofilia en sus diferentes tipos y formas causa aproximadamente más del 50% de abortos espontáneos en el mundo. El tipo de trombofilia que a mí me encontraron, hasta el momento, es un tipo hereditario. Es la mutación del gen MTHFR. Esto lo que hace es que mi cuerpo inhibe el ácido fólico. Es decir, no es capaz de procesarlo por sí mismo. Tengo un déficit de vitaminas B9, B12 y B6. Lo cual, al no poder sintetizarse, no puede transformarlo en proteínas. Y al no transformarlo en proteínas, puedo estar más propensa a formar coágulos o incluso fallos de implantación", ha explicado.

Por último, antes de finalizar su discurso, Sol Macaluso ha señalado: "No todas las mujeres encontramos un motivo, en mi caso después de una primera parte de análisis tenemos este hallazgo, lo cual nos permite pautar un tratamiento de cara al futuro. Vamos por una segunda parte de exámenes médicos para descartar otros tipos de trombofilias y demás cosas. Espero haber sido lo suficientemente clara y menos técnica posible".