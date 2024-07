Clint Eastwood, destrozado tras la muerte de su novia, Christina Sandera, a los 61 años: "La echaré mucho de menos"

A sus 94 años, Clint Eastwood está destrozado tras la muerte de su novia, Christina Sandera, que ha fallecido a los 61 años. Él mismo ha comunicado su fallecimiento: "Christina era una mujer encantadora y cariñosa, y la echaré mucho de menos", ha lamentado el actor y productor en un escrito enviado este viernes, 19 de julio, a The Hollywood Reporter.

Eastwood, que no ha precisado la causa de su muerte, conoció a su novia cuando ella camarera en uno de sus hoteles en Carmel-by-the-Sea, el pueblo californiano del que fue alcalde. No tuvieron descendencia. Él tiene ocho hijos de otras seis relaciones anteriores.

A los dos les hemos visto a lo largo de esta última década en diferentes e importantes actos como los Premios Oscar de 2015, cuando American Sniper fue nominada a seis estatuillas doradas, incluida la mejor película. En las alfombras rojas de Sully (2016), The Mule (2018), The 15:17 to Paris (2018) y Richard Jewell (2019), Sandera también acompañó a Eastwood.

Antes de su relación con Sandera, Eastwood estuvo unido en matrimonio con la modelo Maggie Johnson entre 1953 a 1984. Con la presentadora de noticias de televisión Dina Ruiz estuvo casado en segundas nupcias. Se dieron el "sí, quiero" en 1996 y se divorciaron hace diez años, en 2014. Otras mujeres que han marcado la vida del legendario actor de Hollywood han sido Roxanne Tunis, la actriz nominada al Oscar Sondra Locke, la azafata Jacelyn Reeves y la actriz Frances Fisher.