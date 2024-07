El juicio a Angela Dobrowolski, acusada de intentar asesinar a su exmarido, Josep Maria Mainat, ha arrancado este lunes en la Sección 20 de la Audiencia de Barcelona. El juicio se alargará hasta el miércoles y, en esta primera sesión, el productor de televisión ha asegurado que le cuesta "mucho aceptar" lo sucedido: "Si este tribunal la condena, va a ser uno de los días más tristes de mi vida".

Dobrowolski, que está acusada de intentar asesinarlo en 2020 con una inyección de insulina, ha dejado una impactante imagen en el banquillo de los acusados.

La nueva imagen de Angela Dobrowolski

La alemana, con quien el catalán tiene a los pequeños Jana y Joan Ramon, lucía el pelo teñido de rosa fucsia. Ha sido trasladada desde la prisión de Brians, centro penitenciario en el que está interna desde el viernes después de que intentara una fuga con escasas probabilidades de éxito en la cárcel de Wad-Ras.

La declaración de Mainat

En su declaración, el ex de Rosa María Sardà ha mostrado una actitud compasiva con la acusada, e incluso la ha mirado al principio de la vista oral, justo antes de comenzar a declarar: "Quiero pensar que se arrepintió e intentó solucionarlo, pero no lo sé", ha dicho.

El productor ha asegurado que en la noche de los hechos le dijo a una empleada de hogar, mientras le atendían los servicios de emergencia, que la acusada había intentado acabar con su vida: "Ella me ha querido matar". Mainat ha relatado que le sorprendió que Dobrowolski insistiera de madrugada en ponerle supuestamente dos inyecciones más de un fármaco que tomaba habitualmente, cuando la tarde anterior ya se los había administrado.

La fiscalía acusa a Dobrowolski de intentar asesinar a su exmarido la noche del 23 de junio de 2020 pinchándole insulina contraindicada para su tipo de diabetes con la excusa de que era un medicamento que él utilizaba habitualmente, con el objetivo de provocarle una hipoglucemia que resultara mortal. La fiscalía pide para ella 16 años de prisión.

Durante su declaración, Mainat también ha detallado que la tarde anterior discutieron porque le comunicó a su entonces mujer la intención de divorciarse de ella, lo que la dejaba fuera de la herencia, a lo que reaccionó "alterándose" mucho: "Eso le sentó muy mal, entró en estado de pánico", ha asegurado.

En este sentido, ha concretado que unas dos semanas antes de la noche de autos detectó que la acusada se había reenviado a su cuenta varios correos electrónicos personales suyos que hacían referencia al reparto de la herencia, en los que se especificaba que en caso de divorcio ella quedaba excluida del testamento.

En las horas previas al presunto intento de asesinato, y después de una tarde de discusiones en la que ella estuvo "muy, muy alterada" por la intención de la víctima de divorciarse -aunque ya no convivían juntos desde enero de 2020-, Mainat ha explicado que finalmente la acusada "se calmó" y se ofreció a ponerle las inyecciones como había hecho en otras ocasiones.

Sobre cómo se administraba el fármaco adelgazante, ha precisado que se efectuaba mediante una especie de lápiz que contiene una cápsula, la cual puede ser recargada con otros medicamentos, y que su exmujer le pinchó durante la tarde anterior a los supuestos hechos.

Cuando "insistió" sobre las dos de la madrugada en ponerme otras dos inyecciones, vi "los dos lápices con una cápsula, pero yo no podía saber qué había dentro", solo que "el formato -el lápiz- era el que yo utilizaba habitualmente", ha afirmado la víctima.

"Recuerdo que me despierta hacia las dos de la madrugada, yo estaba totalmente dormido, y me dijo: 'te voy a poner dos inyecciones más'. Le contesté: 'no hace falta, estoy descansando, y ella dijo: 'sí, sí, te las voy a poner'. Lo que recuerdo es que unas horas más tarde estaba con un enfermero de urgencias que iba diciendo 'despierte, despierte…..", ha explicado.

Supuesto medicamento para adelgazar

En concreto, según sostiene la Fiscalía, Dobrowolski despertó a Mainat con el pretexto de que le iba a inyectar un medicamento para adelgazar que él usaba desde hacía tiempo pero, sin embargo, le suministró insulina.

De acuerdo con la acusación pública, Dobrowolski -que estudiaba en ese momento el último curso de medicina- controló el nivel de azúcar en la sangre de su esposo hasta asegurarse de que sería "prácticamente imposible" que se recuperara, ante la gravedad de la hipoglucemia que le había provocado, que hacía que la situación fuera aparentemente "irreversible".

Según el fiscal, la acusada "no hizo nada para revertir su estado" hasta las 03.00 horas, cuando llamó a los servicios médicos de emergencia con la finalidad de "encubrir su comportamiento".

Mainat fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado a un centro hospitalario por una hipoglucemia severa que lo dejó horas inconsciente o en un estado de semiinconsciencia.

Una vez en el hospital, el productor ha explicado que los médicos que le atendieron le dijeron que "había estado en peligro de muerte" por esa hipoglucemia severa, de la que finalmente se recuperó sin secuelas: "Menos mal que estabas bien de salud", le comentaron los doctores.

Mainat ha admitido que le cuesta "mucho aceptar" lo sucedido, puesto que ha estado muchos años casado con la acusada con la que tiene hijos "maravillosos": "Si este tribunal la condena va a ser uno de los días más tristes de mi vida".

El hijo de Mainat le puso seguridad privada

Su hijo mayor, Pol Mainat, también ha declarado y ha explicado que le puso seguridad privada a su padre en el hospital donde estuvo ingresado tras sufrir la grave hipoglucemia, para evitar que Dobrowolski se le acercara.

Pol, fruto de la relación entre Mainat y la desaparecida Rosa Maria Sardà, ha sostenido que su padre "tenía un guardia de seguridad en la habitación" para protegerle de la procesada.

"Le puse seguridad a mi padre para vigilar", ha manifestado el hijo del fundador de La Trinca, que también ha añadido que la segunda exmujer del productor televisivo había sometido a su progenitor durante el tiempo en que estuvieron juntos a "maltrato psicológico".

Pol Mainat también ha manifestado que, cuando Dobrowolski se presentó en el hospital una vez habían trasladado a su padre, él le impidió que lo viera.