Lucía Galán (de Pimpinela) cancela su gira por motivos de salud: "Mi recuperación tomará más tiempo de lo previsto"

Lucía Galán (63), la cantante del dúo Pimpinela, ha anunciado hace unas horas la cancelación de su gira por España debido a sus problemas de salud. Hay que recordar que la artista pasó por quirófano el pasado mes de junio por un quiste premaligno en el páncreas.

Para comunicar el cese de sus conciertos hasta nuevo aviso, Lucía se ha puesto en contacto con sus seguidores a través de su perfil de Instagram, donde también aclaró cómo se encontraba después de su intervención.

"Hola a todos, aquí estoy. Me ha tocado pasar por momentos difíciles pero gracias a Dios ya estoy mejorando poco a poco", ha comenzado explicando la intérprete de Lloro. Asimismo, la cantante ha aprovechado su intervención en redes para agradecer el respeto y el cariño que ha recibido durante estas últimas semanas. "Gracias por tanto cariño. A los medios por el respeto, a mi familia que no se movió de mi lado. A mi hija, que me dio la fuerza y el amor que necesitaba. A mis amigos", ha manifestado.

Más allá de agradecer las muestras de cariño que ha recibido, Lucía Galán ha anunciado la cancelación de sus conciertos por España, ya que su recuperación tardará más de lo previsto." Mi recuperación tomará más tiempo de lo previsto, lamentablemente, mis queridos de España, nos veremos el año que viene. El gran equipo de médicos que me cuida quiere que esté al 100% para poder subir a un escenario", ha desvelado.