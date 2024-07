La implacable respuesta de Joaquín Torres a su hijo tras revelar sus problemas de juventud: "No me interesa nada"

Implacable y sin pelos en la lengua. "No me interesa nasa", ha dicho. Así se mostrado Joaquín Torres ante los micrófonos de la prensa cuando le han preguntado por la entrevista de su hijo Álvaro Torres en televisión, donde reveló que en una ocasión fue detenido por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol y llevaba a una amiga en el maletero del coche. Fue el programa de Y ahora Sonsoles.

"Lo he vivido con total respeto. Que cada uno haga con su vida lo que quiera, es que no me interesa nada", ha zanjado el arquitecto de los famosos sobre el relato de su hijo. Torres se encontraba con su marido, Raúl Prieto, a la salida del concierto de Luis Miguel en el Bernabéu.

Igual de frío y distante se ha expresado sobre el asunto Mar Flores. "Cortesana -ha explicado- viene definido en el diccionario". Y ha apuntado: "Lo dije cuando murió Fernando Fernández Tapias. No había connotación sexual. Si ella se lo ha tomado por ese sentido, verá por qué. Será porque tiene complejos o miedos o incertidumbres".