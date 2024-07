El alegato de Jorge Javier en el Congreso: "Las carrozas deben ser desparrame, y a quien le moleste..."

Visiblemente emocionado y con un nudo en la garganta. Así ha hablado este viernes Jorge Javier Vázquez sobre la situación del colectivo LGTBIQ+ en el Congreso de los Diputados. El presentador, simpatizante del PSOE, se ha sumado a la celebración del Orgullo 2024 con la organización de la Jornada Parlamentaria Educando en la Diversidad, en la que ha reivindicado la necesidad de movilización en las calles. Además, ha recordado la importancia de tener referentes para el autorreconocimiento en la diversidad, así como la necesidad de una celebración. "Las carrozas deben ser desparrame, y a quien le moleste que se quede en casa ese día con sus hijos", ha expresado.

El comunicador se ha unido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, otro de los participantes de la jornada, y ha agradecido el hecho de coincidir en un acto que es una puerta abierta para quienes vivieron escondiéndose de la sociedad por su orientación sexual.

El catalán ha mencionado a Jordi Petit y Armando Fluvià, a los que calificó de valientes adalides de la reivindicación del colectivo en la recta final del franquismo. Y, dicho esto, ha sido muy contundente contra la lgtbifobia de los partidos de ultraderecha: "Es curioso que en Madrid, una ciudad que todos amamos, vas por la calle y está todo está lleno de banderas LGTBI pero llegas al Ayuntamiento y la Comunidad y no están". Un desprecio que, afirma, tiene su reflejo posterior en las urnas cuando "llega el 23J y pasa lo que pasa".

Recordando el polémico vídeo en el que aparecía borracho, Jorge Javier ha reivindicado el derecho del colectivo a celebrar su diversidad subidos en las carrozas de los diferentes desfiles del Orgullo, y ha lanzado un mensaje a aquellos que califican como "degenerados" a los participantes en esta celebración invitándoles a quedarse "un día en casa con sus hijos". Eso es, precisamente, lo que él hace "cuando están ellos manifestándose todos los sábados contra la ley de la amnistía", porque dice que "las carrozas deben ser desparrame y descontrol".

Finalmente ha llamado la atención de la juventud para que no se relaje y no de por conquistados todos los derechos de los que debería gozar el colectivo. "Lamentablemente en muchísimos programas de televisión hemos dado espacio a gente que no debería haber tenido tribuna para expresarse", permitiendo que, "haya programas de televisión con muchísima audiencia, con discursos homófobos y tránsfobos".