Emocionado Joaquín Sabina, de 75 años, anuncia su retirada y su gira de despedida: "Se llamará 'Hola y adiós"

"Tengo una noticia que creo que debo compartir con ustedes". Así comenzaba Joaquín Sabina, de 75 años, su sonado anuncio en las redes.

"Ya sé que en la última gira, alguna vez, aunque no en voz muy alta, dije que esa sería mi última gira grande. Pero he cambiado de opinión porque lo pasé tan bien y fue tan emocionante estar en América, en España y en más lugares con mis músicos sobre el escenario, que he decidido hacer una última gira de despedida. Tanto que se va a llamar Hola y adiós".

"Esta sí será de verdad la última. Empezará a finales de enero en América y luego en Europa. Y espero que nos veamos en año 25. ¡Un abrazo grande! Sé que no me vais a fallar, yo prometo no fallar tampoco", compartía con emoción el cantautor, compositor, poeta y pintor de Úbeda en su perfil de Instagram.

El músico jiennense ha escogido este año en que ha cumplido los 75 para preparar su retirada. Hace solo unos meses, su representante deslizaba a EFE la posibilidad de una gira en 2025. Ahora conocemos por boca del propio cantautor que será el tour para despedirse de su fans. Recordemos que en febrero de 2020, pocas semanas antes de que se declarase la pandemia de Covid, el de Úbeda se cayó del escenario mientras ofrecía un concierto en el WiZink Center de Madrid. Un accidente por el que estuvo ingresado en la UCI y fue sometido a dos intervenciones. Casi dos décadas antes, en 2001, Sabina sufrió una isquemia cerebral. Un susto que le obligó a cambiar sus hábitos de vida y dejar atrás los excesos.

En el amor, Joaquín comparte su vida con la fotógrafa Jimena Coronado, con quien se casó en 2020 después de 20 años de relación. Una boda discreta que reunió, entre otros, a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y Joan Manuel Serrat. El músico tiene dos hijas, Carmela y Rocío, fruto de una relación anterior que mantuvo con Isabel Oliart.