Paul Mescal, actor de 'Gladiator', en el foco por su supuesto consumo de drogas en público en el Glastonbury

A sus 28 años, Paul Mescal es una de las celebridades del momento. Su papel en la serie Normal People le abrió muchas puertas en 2020 y, desde entonces, su presencia en películas como All of Us Strangers o Gladiator -todavía pendiente de estreno- le han puesto en la boca de los amantes del cine en todo el mundo. Por ello no es de extrañar que su presencia en el festival Glastonbury, donde hace unos días disfrutó con Andrew Scott, Daisy Edgar Jones y Saoirse Ronan, otros de los actores de moda, no pasara desapercibida. Sin embargo, más allá de circular en las redes sociales imágenes amables del intérprete entre los asistentes, The Sun ha compartido ahora un vídeo que, probablemente, no guste al irlandés.

En las imágenes, el joven aparece sacando de una bolsa pequeña una sustancia que acerca a su nariz hasta en dos ocasiones. Lo hace cuidadosamente, con una llave. No se aprecia cuál es el contenido del envoltorio, aunque los usuarios de las redes sociales dicen que, supuestamente, este estaba consumiendo drogas.

Paul Mescal appears to sniff substance from bag using a key at Glastonbury https://t.co/qau6XlXSfD — The Sun TV (@TheSunTV) July 1, 2024

"Paul Mescal parece que usa la llave para sacar la sustancia de la bolsa", aseguran en X desde The Sun TV. "Lo hace una vez, la vuelve a meter y la olisquea de nuevo. No le importaba si le veían, estaba bailando y riéndose con sus amigos", añaden.

"We're genuine friends; we're not Hollywood friends." — Saoirse Ronan on Paul Mescal pic.twitter.com/CmOwf6ye0B — saoirse ronan files (@saoirsefiles) July 1, 2024

Un detalle al que han reaccionado decenas de internautas. Algunos de ellos, no obstante, han cuestionado que el artista estuviera consumiendo algún tipo de sustancia, teniendo en cuenta que se encontraba entre el público. Dada su popularidad, todos los ojos estaban puestos en él. Por el momento, el intérprete no ha dado ningún tipo de declaración por parte del actor ni de su entorno.

the irish holy trinity. pic.twitter.com/bkKaUaxJ8N — best of paul mescal (@paulmescalfiles) June 29, 2024