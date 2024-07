Zayra Gutiérrez acaba en el hospital: "Estoy con calor y calmantes"

Zayra Gutiérrez (24) compartió este martes una fotografía desde el hospital para informar sobre su último varapalo de salud. La hija de Guti y Arantxa de Benito sufre fuertes dolores de espalda, algo que en ocasiones la incapacita para hacer una vida normal. Hace cuatro meses abandonó Supervivientes a causa de la ciática y esta semana ha vuelto a revivir este malestar.

"Hoy he estado toda la tarde en urgencias porque me ha vuelto a dar lo de la espalda. Me han pinchado y ahora estoy con calor y calmantes", explicó la joven en su perfil de Instagram, donde publicó una historia desde la sala de espera del centro sanitario.

"Esto lo cuento para la gente que dice que es cuento y que no me pasaba nada. La ciática te da cuando te da y a mí hoy me ha vuelto a dar. Buenas noches", añadió, molesta por las críticas que recibió al abandonar Honduras antes de lo esperado.

"Ya estoy de vuelta desgraciadamente. Es lo que menos me apetecía. Me apetecía luchar, ganar, estar hasta el final. Como veis sigo en reposo. Me quedará un tiempo. De momento estoy con calor, con tratamientos...", dijo por aquel entonces, triste por no poder demostrar sus habilidades en el concurso. Afortunadamente, la exconcursante del reality fue dada de alta unas horas después, y ahora guarda reposo en su casa.

Tras las polémicas fiestas de la joven durante la pandemia del covid y después de varios intentos de Supervivientes por ficharla, la aventura de Zayra en la isla de Honduras comenzó el pasado mes de marzo y su nombre era uno de los más potentes de la nueva edición.