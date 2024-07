Culebrón en Wimbledon: Olympia de Grecia reaparece con la ex de su hermano, Poppy Delevingne, y desatan los rumores

La apertura del Grand Slam británico ha contado este lunes con multitud de caras conocidas: David Beckham, la cantante Pixie Lott con su marido, Oliver Cheshire, la actriz Golda Rosheuvel (la reina Carlota en Los Bridgerton) o el cantante James Blunt y su mujer, Sofia Wellesley. Sin embargo, todos ellos han quedado eclipsados por dos invitadas de lujo: Poppy Delevingne y Olympia de Grecia, que han reaparecido juntas tras la ruptura de la modelo con Tino, el hermano de la princesa.

Fue hace seis meses cuando se anunció que Tino de Grecia y Poppy Delevingne habían puesto punto y final a su relación y no de manera amistosa. Por ello, la imagen de la modelo y su ex cuñada juntas en las gradas de Wimbledon ha desatado todo tipo de teorías. ¿La más repetida? Que la familia real griega quiere zanjar, de una vez por todas, los rumores que apuntaban a un comportamiento inadecuado por parte de Tino y demostrar que su relación con la familia Delevingne sigue siendo magnífica. De hecho, las dos ex cuñadas solo eran parte de una puesta en escena mayor, pues les acompañaban sus respectivos padres, Pablo de Grecia (primo de Felipe VI) y Charles Delevingne, un conocido promotor inmobiliario.

Sin embargo, les ha salido el tiro por la culata, porque los rumores de una mala relación entre las dos familias han sido sustituidos por los de una presunta mala relación entre los hermanos griegos: Olympia, íntima amiga de Poppy, se habría puesto de su parte tras la ruptura, lo que habría generado un distanciamiento con Tino.

Ambas familias, que mantienen amistad desde hace décadas, han sido invitadas por la firma Ralph Lauren, de la que vestían las dos jóvenes: Olympia, con vestido largo de tirantes y estampado de flores blancas sobre azul marino; y Poppy, con blazer de tres botones en blanco roto, raya diplomática y pantalón pinza de lino conjuntado. Los cuatro se han sentado juntos y han disfrutado del partido y comentado las jugadas del español Carlos Alcaraz, último campeón del torneo, contra el estonio Mark Lajal.

Del que no había ni rastro era de Tino de Grecia, que el pasado sábado presentó de manera oficial a su nueva novia, la modelo Brooks Nader. Acudió con ella a la boda de su amiga Olivia Culpo, que contrajo matrimonio con el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Christian McCaffrey.

.