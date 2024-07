Ricky Martin ya está en España dispuesto a conquistar con su gira: "¡Estoy como loco!"

Tras meses gritándole -y cantando- eso de "Vente pa'ca", el deseado cantante puertorriqueño Ricky Martin por fin está en España. Este miércoles 3 de julio arranca en nuestro país su gira Ricky Martin Live 2024, cuyo pistoletazo de salida tendrá lugar en Sevilla, dentro del marco del Icónicas Santalucía Sevilla Fest, y que concluirá el próximo 28 de julio en Mallorca tras llevarlo por los escenarios de toda nuestra geografía, donde ofrecerá un total de trece conciertos en los que visitará ciudades como Murcia, Granada, Cádiz, Madrid, Valencia, Barcelona, La Palma o Palma de Mallorca.

El intérprete de María, Bomba o Livin la vida loca ha preparado un gran show donde repasará sus grandes éxitos acompañado de una banda de nueve músicos dirigida por David Cabrera, siete espectaculares bailarines procedentes de diversas partes del mundo y un equipo técnico formado por 60 personas que realizarán un gran despliegue de tecnología que incluye pantallas LED, luces y el mejor sonido. Sin duda un gran acontecimiento musical que promete ser inolvidable.

"¡Estoy loco por llegar a España! Me tiene muy emocionado el poder reencontrarme con mi público y que me contagien de esa energía tan maravillosa que tienen", dijo hace unos días Martin, que ya avisó a sus fans: "La fiesta va a ser buenísima, vamos a olvidarnos de todo y a celebrar la vida en estos conciertos. Los adoro, mi gente, nos vemos en unos días".

El artista de 52 años, que ha vendido 70 millones de discos, afirma que tiene dos tipos de conciertos, uno más sinfónico y otro más colorido y brillante, "con todo el circo", que es el que este verano trae a nuestro país. Pero además de su equipo, Ricky regresa muy bien acompañado por sus cuatro hijos -dos de los cuales ya son adolescentes-, pues según avanzó en una entrevista "viajamos el familión al completo". Se refiere sólo a sus pequeños, claro, pues tras su divorcio de Jwan Yosef Ricky está soltero.

Al parecer, Matteo, Valentino, Lucía y Renn ya están más que acostumbrados a la vida nómada de su papá cuando arranca gira, y no sólo la toleran, sino que les gusta. "Ellos están acostumbrados a esta locura, y cuando ya llevamos demasiado tiempo en un sitio, empiezan a impacientarse y decir: 'Venga, papá, movámonos'", ha declarado en El Mundo. Pues habrá que moverse con ellos, al ritmo de un artista que afirma que no quiere retirarse nunca. "Me veo muriéndome en el escenario", ha dicho.