Joana Sanz explica por qué no se divorcia de Dani Alves: "No es tan fácil"

Ni en una portada de una revista ni sentándose en un plató de televisión, Joana Sanz ha aclarado por qué no se ha divorciado de Dani Alves a través de sus redes sociales. Asimismo, en una ronda de preguntas con sus seguidores, la modelo ha desvelado su opinión sobre el amor y lo que significa para ella el matrimonio.

"No creo en el matrimonio. Les invito a todos a que se casen, celebren la fiesta, porque es un recuerdo maravilloso para tener, muy divertido y más si lo compartes con tus seres queridos, pero, el resto, no es más que un papel firmado", ha manifestado la tinerfeña.

En plena confesión con sus seguidores, Joana ha aclarado por qué no ha dado el paso de divorciarse de Dani Alves. "No es tan fácil, cuando ese matrimonio ya no va para ninguna parte, divorciarse. Yo pensaba que era más de lo mismo, un papel firmado y ya. Pero no mis amores, es super jodido divorciarse, así que no se casen, ¿pa' qué?", ha sentenciado.

Asimismo, la mujer del exfutbolista ha revelado cómo se siente en el amor: "Vivo enamorada. Siempre corazón enamorado, ya sea de pareja, de amigos..., por mucho dolor que tenga, siempre está enamorado. Sin amor, ¿qué es la vida? Es bonito tener amor dentro, ese sentimiento".

A pesar de que en marzo del año pasado Joana Sanz anunció su separación, sus visitas a Brians 2 mientras el lateral brasileño permanecía encarcelado de forma provisional no dejaron de darse. Finalmente, los dos se reconciliaron y a Joana no le importó que su marido, con quien se casó en 2017 en Formentera, fuera condenado por violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. A finales de marzo, tras la celebración del juicio por el que fue condenado a cuatro años y medio de prisión, el jugador abandonó la cárcel tras pagar un millón de euros de fianza.