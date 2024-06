De Nuria González a Emma García: arranca el verano con la fiesta VIP de Paloma Segrelles

La ex mujer de Emilio Álvarez (heredero del imperio Eulen) ha abierto las puertas de su casa este jueves para celebrar que ya ha llegado el verano. Una fiesta que ya es un clásico anual y a la que acuden multitud de amigos para compartir la velada. El poder de convocatoria de Paloma Segrelles es de otro nivel: desde políticos, toreros y empresarios a personajes televisivos. Nadie ha querido perderse una cita repleta de buena comida, buena música y muchas, muchas risas.

Emma García y Ainhoa Arteta fueron de las primeras en llegar. La presentadora optó por un vestido de topos blancos y cuello halter muy andaluz, mientras que la soprano eligió un modelo cut-out con estampado floral.

Muy elegantes y 'satinadas' lucieron Begoña García Vaquero, con hombros al aire y acompañada de su marido, Pedro Trapote, y Nuria González, con una blusa palabra de honor y mangas caídas a juego con pantalón sastre. La ex modelo, que enviudó el pasado mes de octubre a la muerte de Fernando Fernández Tapias, se ha refugiado en sus amigos y sus dos hijos (Iván y Alma) para superar este momento complicado y empieza a recuperar la sonrisa.

De blanco también hemos visto a María Zurita, con traje impecable y top de estampado floral. La prima del rey Felipe, que salió de la fiesta con el periodista Eduardo Inda, se operó la nariz el pasado mes de abril y todavía está en proceso de recuperación.

Las televisivas Paz Padilla y Vanesa Romero le pusieron encanto y simpatía a la noche, así como el empresario José Luis López 'El Turronero', que no se pierde una.

No podía faltar tampoco un Martínez de Irujo. En esta ocasión ha sido Fernando el encargado de representar a la familia y ha acudido acompañado por su 'cuñada' Bárbara Mirjan, la novia de Cayetano, con un little black dress y sandalias de cuña, un must de la temporada.

El matrimonio formado por Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, con un vestido muy juvenil de la firma española Noon, también se unieron a la fiesta, así como Carla Royo Villanova y su marido, Kubrat de Bulgaria, o Blanca Suelves con el arquitecto Joaquín Guell.

