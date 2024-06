Cepa 21 o el Falcon Crest español: 60.000 litros de vino perdido y una mujer detenida

Febrero. Tres de la madrugada. Una persona encapuchada entra en las instalaciones de Bodegas Cepa 21 y en menos de un minuto abre los grifos de cinco depósitos de acero, de los que tres estaban llenos. Se derraman 60.000 litros de vino de alta calidad por el suelo, lo que supone una pérdida de más de dos millones de euros que deja a la empresa al borde de la ruina. Podría ser la sinopsis de uno de los últimos éxitos de Netflix, un moderno Falcon Crest con varios giros ficticios y un final feliz, pero no lo es. Sucedió en Castrillo de Duero y la policía ha detenido este jueves a una ex trabajadora como presunta autora del delito.

Fuentes policiales confirman que se trata de una mujer cuyo contrato con la empresa había finalizado dos días antes del suceso por lo que hablan de una "venganza personal" que pudo planear minuciosamente, pues el despido le había sido comunicado quince días antes. Conocía perfectamente las instalaciones y las claves de seguridad. Ha sido detenida este jueves en la localidad de Villaescusa de Ro (Burgos), donde también ha sido registrado su domicilio y se ha investigado a su pareja sentimental por su posible relación con el sabotaje.

Una detención que consuela poco a José Moro, presidente de Cepa 21, hundido en su primera entrevista en TardeAR: "No entiendo cómo alguien ha podido cometer semejante atrocidad. Ni siquiera se ha buscado un beneficio con este sabotaje, sino solo tirar al desagüe 60.000 litros de vino. Un vino del que comemos muchas familias", decía abatido. Ahora, solo espera justicia: "Tenemos que asegurarnos de que la Guardia Civil estudia todos los indicios, las pruebas y da con todas las personas que han hecho esto. Han sido meses muy duros", ha dicho a El Confidencial. Y es que además de las pérdidas económicas, se han enfrentado a comentarios malintencionados que señalaban los hechos como una vendetta familiar: "Ha sido muy feo".

La presunta asaltante echó a perder toda la cosecha de Horcajo, unos 20.000 litros, el vino más caro de los que produce Cepa 21, a 80,64 euros la botella; también se perdió un volumen considerable de Malabrigo (31,14 euros) y buena parte de Cepa 21, cuyo precio está a 18,45 euros. Moro ha desvelado, además, que la aseguradora de los vinos todavía no ha abonado ni un euro de indemnización: "Después del peritaje, de contrastar que no ha sido nadie de la bodega, de demostrar que es vino de calidad, ya tendría que haber pagado y no lo ha hecho. Ha tenido muy poca sensibilidad con los trabajadores".