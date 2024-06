El renacer de Amaia Montero: supera su depresión y regresa a los escenarios con La oreja de Van Gogh

Grandes noticias para todos los fans (y por supuesto amigos) de la cantante vasca: Amaia Montero vuelve a los escenarios. ¡Y no lo hace sola! La artista regresa a La oreja de Van Gogh, el grupo con el que conquistó España y medio mundo con éxitos como La Playa o 20 de enero y con el que está diseñando una gira que anunciarán en las próximas semanas. Lo ha adelantado el programa Juntos: "Todo el grupo la está respaldando".

A sus 47 años, Amaia se convierte en el auténtico Ave Fénix que renace de sus cenizas tras una época verdaderamente complicada. La artista de Irún arrastra problemas de adicciones y salud mental desde hace más de una década. Sus últimas actuaciones, bajo los efectos de sustancias ansiolíticas, fueron muy criticadas y tocó fondo: "Se me ha sacudido con saña y en lo personal. Lo que he sufrido ha sido acoso, puro bullying, una masacre", dijo en una ocasión. También le afectaron los continuos comentarios sobre su físico y su peso: "En este país, engordar es lo peor que puedes hacer. Estuve un tiempo apartada preparando el disco y, cuando reaparecí, todo el mundo se puso a hablar de mi cambio físico, de mi transformación facial. Me han caído por todos los lados".

En 2019 fallece su padre y Amaia sufre una importante crisis. La situación era tan delicada que con el consejo y apoyo de su familia, decidió retirarse del foco mediático y recuperar la salud física y mental, lo que le llevó a ingresar en varios centros especializados. En 2022 saltaron las alarmas cuando la artista compartió en redes sociales una fotografía en la que aparecía visiblemente desmejorada junto a un desesperanzador mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida? Destruida", rezaba.

El último 'susto' lo dio en julio de 2023, cuando fue ingresada en la UCI de un hospital madrileño tras sufrir un importante corte en la mano que requirió cirugía. Entonces, amigos como Cayetana Guillén Cuervo o Gonzalo Miró, con el que salió durante un año y medio y con el que mantiene una buena amistad, tranquilizaron a todos asegurando que no era "nada grave".

Regreso por todo lo alto

La situación ha mejorado y Amaia se encuentra mucho más recuperada, tanto que prepara un regreso a los escenarios como vocalista de La oreja de Van Gogh, según ha desvelado Isabel Rábago en Telemadrid. Lo cierto es que Montero ha dejado pistas en sus redes sociales en los últimos meses: hace unos días felicitó a Xabier San Martín Beldarrain por su 47 cumpleaños con la letra de una de sus canciones más famosas ("Te quiero, te adoro y te vuelvo a querer").

También dedicó un precioso mensaje a Pablo Benegas, que acaba de publicar su primer libro, Memoria: "Me siento muy afortunada de formar parte de esta historia, de ser tu amiga. Ahora entiendo que no podía ser de otra manera coincidir en esta vida y escribir juntos esa etapa tan mágica descubriendo un mundo que desconocíamos para llenarlo de canciones. Te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti, igual que tu padre y todos los que te queremos, de eso estoy segura".

El pasado 27 de mayo, compartió un tuit que puso las redes patas arriba: su famosa chaqueta rosa junto a la frase "Y cada día me repito que no queda tanto". Los fans gritaron a una: el regreso estaba cerca.