El estremecedor relato de los abusos que sufrió Paris Hilton a los 16 años: "Me sacaron de la cama a medianoche"

Firme e inmutable. Ha llegado Paris Hilton al Capitolio de Washington donde ha testificado ante un Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes durante una audiencia para el fortalecimiento del bienestar infantil y la protección de los niños estadounidenses. Su comparecencia ha tenido lugar este miércoles 26 de junio.

En su conmovedor relato, la millonaria Paris Hilton ha dejado el testimonio de los abusos que sufrió a los 16 años en un centro de rehabilitación para jóvenes. Con su intervención, Hilton quiere concienciar de la importancia de afrontar una reforma radical del sistema que rige estos centros que se encargan de la tutela de los niños y niñas.

"Cuando tenía 16 años, me sacaron de la cama en mitad de la noche y me trasladaron a través de las fronteras estatales a una de las residencias", ha revelado Hilton ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. "Durante dos años el personal me obligó a tomar medicamentos y abusó sexualmente de mí. Me sujetaron con violencia, me desnudaron y me pusieron en régimen de aislamiento", ha declarado, según recogen algunos medios británicos como Daily Mail. También declaró que sus padres habían sido manipulados y desconocían el maltrato que sufría.

La heredera del imperio de hoteles Hilton, madre de dos niños, aboga por una reforma del sistema en beneficio de la salud de los niños y niñas que viven en los centros de rehabilitación. También, lucha por la reunificación familiar y por la permanencia de los menores en hogares de acogida.