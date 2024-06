Begoña Gómez pierde a su padre, señalado también por la polémica: las saunas destapadas por Villarejo

Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha fallecido este miércoles, motivo por el que el Pedro Sánchez ha cancelado la agenda que tenía prevista para las próximas 48 horas. El líder socialista ha explicado que esta decisión se debía a razones de índole personal, asuntos inexcusables. La salud de su suegro se había agravado en las últimas horas. Begoña no pasa por su mejor momento tras abrirse esta primavera una investigación contra ella por su presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Su llevaba tiempo también en el centro de la polémica señalado como empresario de saunas y de otras informaciones delicadas.

Sabiniano Gómez Serrano nació en Gordoncillo, una pequeña localidad de León de poco más de 300 habitantes. Su mujer también es leonesa, concretamente de la localidad de de Valderas, lugar donde creció la mujer del líder del Ejecutivo, a unos 60 kilómetros de la capital autonómica. El matrimonio tuvo dos hijos, Begoña Gómez, que nació en Bilbao, y Miguel Ángel Gómez. Ambos se criaron en un entorno humilde, ligado al campo y dedicado a las labores de pastoreo y agricultura.

Poco más se sabe de la familia que Gómez formó con su esposa. Los vecinos compartieron en su momento algunos detalles de su hija, Begoña, que revelaban algunos detalles del estilo de vida familiar, muy receloso de su intimidad. "Era una niña muy sociable y muy guapa", decían de ella en ese pueblo leonés, donde consideran que está muy "incómoda" con su forzado protagonismo porque ella prefiere un perfil "discreto y poco mediático".

Así hablaba la prima de Begoña, Feli Rodríguez, de sus veranos juntas al Diario de León: "Begoña y yo vivíamos al lado. Nuestras casas estaban pegando. Me acuerdo de estar juntas desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. La casa de la familia era muy grande para poder entrar todos y compartimos muchas aventuras".

Cabe decir que el padre de Begoña Gómez saltó a los titulares en el verano de 2022, cuando trascendió una nueva grabación del ex comisario José Villarejo que ponía el foco en sus supuestos negocios en Madrid. Esta escucha recogía que el suegro del socialista había regentado en el pasado negocios como la Sala Adán, antigua sauna gay, en la calle de San Bernardo de Madrid. Se deshizo de esos negocios en 2012.

En la grabación, Villarejo le contaba al ex diputado del Partido Popular Francisco Martínez que Gómez y sus dos hermanos "llevaba saunas" en las que se producían encuentros sexuales entre hombres y mujeres. La conversación tuvo lugar en el año 2014, cuando Sánchez lideraba la oposición frente a Mariano Rajoy. Martínez ejercía de intermediario entre el propio Villarejo y el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz. Tal y como recogió en su momento ABC, el ex comisario le contó a Martínez que tenía información acerca de este negocio de Sabiniano porque sus 'amigos' de la Policía "van a esas saunas a echar un quiqui por el gorro".