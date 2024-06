Tana Rivera da la estocada a su novio, Manuel Vega: rompe con él tras sus continuas fiestas nocturnas por Sevilla

Jamás duró una flor dos primaveras... cantaba Rocío Jurado. Y eso es lo que les ha pasado a Tana Rivera y Manuel Vega, cuya ruptura se ha confirmado tras los rumores que han aflorado en las últimas semanas. Fue en octubre de 2021 cuando comenzaron a salir y, ahora tres primaveras después, hemos conocido que la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo le ha dado la estocada al empresario sevillano, que a sus 34 años le saca 10 a la joven.

Los rumores se terminaron de disparar el pasado viernes, cuando - tras semanas sin dejarse ver juntos - la nieta de la duquesa de Alba acudió a la boda entre Sibi Montes (la hermana de Lourdes) sin él. La ruptura está fresca y la herida todavía escuece, pues según cuenta Jesús Manuel, se produjo de forma definitiva hace tan solo diez días. Fue ella la que, según el periodista, rompió con él y la que, al mismo tiempo, le aclaró a su familia que no había terceras personas de por medio por ninguna de las partes, pero que el amor se había acabado.

Y la decisión es tan firme que parece que no hay vuelta atrás. Al menos por parte de Tana, que tiene las cosas muy claras y ya ha sacado sus cosas de la casa de él, donde vivían y donde Tana, tras varios problemas en la convivencia, descubrió que no era el hombre de su vida como creía. Fue en Socialité donde, hace menos de dos semanas, una persona cercana a la joven adelantó el distanciamiento y señaló que el empresario "no para de salir de fiesta" por Sevilla.

Años atrás, el primer noviazgo conocido de Tana fue el que mantuvo con Curro Soriano, campeón de pádel, al que siguió otro deportista, Quique González, jugador de hockey. Después le atribuyeron un romance con el futbolista Javier López, pero en realidad era solo un buen amigo. Mateo Cáceres fue el último joven con el que fue relacionada antes de la llegada de Manuel Vega a su vida, a quien presentó en sociedad en febrero de 2022, cuando acudieron juntos a un evento de moda en Sevilla para apoyar a la mujer de Fran Rivera, Lourdes Montes, en el desfile de su colección. "Es que es un rollo, de verdad. No tenéis nada que sacar y me metéis a mí, que no tengo nada que ver", respondió Tana este lunes cuando en la calle le preguntaron acerca de los rumores de crisis.