Violeta Mangriñán toma la decisión más importante después de su maternidad: "Nunca es tarde si la dicha es buena"

Violeta Mangriñán ha dado mucho que hablar en redes sociales. Hace unos meses sorprendía a todos sus seguidores con su nueva aventura empresarial, un local de Macha petfriendly. Su primera tienda en Madrid con la que dio inicio a "un sueño", según explicó en su perfil de Instagram. En medio de este nuevo proyecto, que se suma a su maternidad, ha dado un importante anuncio en el que deja claro su interés por los estudios.

La influencer, a sus 30 años y con dos hijas, ha encontrado el momento de estudiar Nutrición, la que siempre ha sido su carrera soñada. Un objetivo que finalmente ha empezado: "Nunca es tarde si la dicha es buena", ha explicado a sus más de 2,4 millones de seguidores de Instagram.

Un pequeño paso que marcará el inicio de su inminente vida estudiantil. "Estudiante a los 30, pero nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Vuestra futura nutricionista de confianza? Los sueños se cumplen si tienes el valor de perseguirlos", ha compartido con una captura de la página de la Universidad Online de Cataluña con la matrícula ya pagada.

"Chicos, empiezo a estudiar en octubre un curso intensivo de forma online en la UOC (Universidad Online de Cataluña). Me examinaré en abril y si supero ese examen, podré matricularme por fin en Nutrición y Dietética. Los que lleváis unos años aquí sabéis que es mi sueño estudiar Nutrición, mi asignatura pendiente, me matriculé hace tres años y por motivos obvios lo fui posponiendo", ha comenzado escribiendo en sus historias de Instagram.

"¿Cómo haré para prepararme la prueba de abril y posteriormente sacarme la carrera? No lo sé, organizándome lo mejor que pueda. Solo sé que siempre consigo lo que me propongo, y si no lo consigo, lo peleo hasta el final", ha seguido explicando la incertidumbre que tiene por esta nueva aventura. Sin embargo, se ha mostrado muy confiada de sí mismo aunque no está viviendo su momento más desahogado.

Su mayor referente

En medio de todas las dudas, a Violeta Mangriñán le viene un nombre a la cabeza, el de su madre. "Mi madre se sacó una oposición sola con dos niñas, trabajando 9/10 horas al día, y lo consiguió. Ya sabéis a quién me parezco", ha declarado rotunda la exconcursante de Supervivientes.

Esto explica el motivo por el que ha rechazado Supervivientes All Stars. Inmersa en su aventura empresarial y la crianza de sus dos hijas, en la que seguro se apoyará en su novio Fabio, Violeta quiere dedicar todo el tiempo que tiene a sus estudios. "Sabéis que Supervivientes es mi 'reality' favorito de la historia, lo he visto desde que tengo uso de razón. Sé que tengo una cuenta pendiente con Supervivientes y me gustaría volver en un futuro, pero no es el momento porque tengo una bebé de 3 meses y medio y estoy a punto de abrir mi propio negocio en junio", declaraciones que ahora cobran sentido a la luz de la última decisión académica que ha tomado.