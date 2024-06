La foto policial de Justin Timberlake tras ser detenido por conducir ebrio se hace viral: "Tenía los ojos rojos y vidriosos"

El actor y cantante, Justin Timberlake, de 43 años, fue arrestado en la madrugada de este martes, 18 de junio, por conducir en estado de ebriedad en los Hamptons. El artista, que en el pasado ya reconoció sus problemas con el alcohol, fue puesto en libertad sin fianza tras compadecer ante los tribunales.

El novio de Jessica Biel había salido a tomar unas copas con algunos amigos y, en su regreso a casa, se saltó una señal de stop. Apenas sin poder mantenerse en su carril, Timberlake condujo su vehículo desde la salida de un hotel en la lujosa zona de la ciudad neyorkina hasta que fue interceptado por los agentes de tráfico, a quienes les llamó la atención el estado de sus "ojos rojos y vidriosos". Así lo expone el informe policial, que también asegura que, en primera instancia y hasta en dos ocasiones más, el cantante se negó a hacerse las pruebas de alcoholemia, alegando que había tomado "solo un martini". Sin embargo, los agentes presentes anotaron que "su aliento despedía un fuerte olor a alcohol".

Además, un oficial del Departamento de Policía de Sag Harbor describió al cantante como "incapaz de mantener la atención", añadiendo que "tenía una forma de hablar lenta, andaba inestable y obtuvo malos resultados en todas las pruebas de sobriedad" que se le practicaron.

Los agentes desconocían al cantante, quien clamó alto y claro que este suceso le iba "a arruinar la gira". Ante esta afirmación, los policías le espetaron: "¿Qué gira?", a lo que el artista contestó, "¡Mi gira mundial!". La gira a la que se refería Justin es Forget Tomorrow World Tour, cuya próxima cita es en Chicago este fin de semana. Sin embargo, no tendrá ningún inconveniente para continuar con sus paradas musicales, pues tendrá que declarar ante un juez por lo sucedido el próximo 26 de julio.

En concreto se le acusa de saltarse una señal de alto y no viajar por el carril correcto, algo que puede acarrearle sanciones de hasta 1.000 dólares, la suspensión del permiso de conducir durante al menos seis meses o incluso un año de cárcel.

