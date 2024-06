Manuel Carrasco, de su primera cita con Almudena Nalvalón en un "after" a su espectacular boda en Tarifa

Después de una semana que ha arrancado poniendo el foco en el mundo deportivo y político, El Hormiguero arrancará este miércoles con la esperada aparición de Manuel Carrasco. El artista de origen onubense ha sido el primero en llenar el estadio del Santiago Bernabéu tras su reforma, sin contar a cantantes internacionales como Taylor Swift o Duki.

En esta ocasión visitará el espacio presentado por Pablo Motos para dar cobertura a su aclamada gira Corazón y Flecha. Un Tour que tendrá como broche su actuación el 29 de junio en el Santiago Bernabéu, cita para la que las entradas están agotadas desde hace ocho meses. Sin embargo, como acostumbra a hacer el espacio de Antena 3, sus proyectos profesionales no serán los únicos que se comenten. Carrasco está casado con la periodista Almudena Navalón, relación que siempre ha despertado curiosidad por su peculiar inicio.

Fue en 2013 cuando se vieron por primera vez. Almudena asistía a la presentación del disco de Carrasco y entre una pregunta y otra surgió algo entre los dos. Pero su primera cita no fue la típica: "Nos conocimos en un after", llegó a decir Almudena sobre este acercamiento antes de añadir que "hay muchos tipos de romanticismo y nosotros somos románticos rock and roll".

El cantante y la periodista tuvieron esta primera en un local clandestino. Para acceder a él debían facilitar su huella dactilar, por lo que Carrasco le pidió que la dejara en un papel. Prueba de esto es la canción que al poco tiempo compuso el onubense sobre el momento en el que Almudena le dejó su huella.

Su relación se mantuvo en esta línea y muy pronto se convirtieron en el mayor apoyo para el otro. En 2017 dieron la bienvenida a su primogénita Chloé, un año antes de su boda en Tarifa. El segundo de sus hijos, Manuel, nació en 2020 a pocos días de que saltara el Estado de Alarma en España. En sus redes sociales se puede dar fe del buen equipo que forman, construyendo juntos un proyecto de futuro y su familia soñada.

¿Cuántas personas fueron a ver a Manuel Carrasco?

Manuel ha conseguido una gran fama en los últimos años, llegando a convertirse en 2023 en el cantante español que más tickets ha vendido gracias a su gira. Un total de 365.652 personas que han asistido a sus conciertos. Sin embargo, no deja de lado a sus orígenes y la modestia sigue como pilar fundamental: "No olvido la mitad anterior, cuando tenía un trabajo más común siendo pintor y vivía como cualquier otro chaval de mi barrio", confesó en una reciente entrevista a El Mundo.