La campaña 'fake' de Putin que utiliza a famosos como Jennifer Aniston o Cristiano Ronaldo para atacar a Ucrania

La polémica salpica de nuevo al líder ruso, inmerso desde el 24 de febrero de 2022 en un terrible conflicto armado con la vecina Ucrania. Esta vez, Vladimir Putin y su equipo han traspasado la línea roja, pues no solo han diseñado y extendido una campaña de publicidad falsa sobre la guerra sino que además han utilizado a rostros tan conocidos como Jennifer Aniston, Cristiano Ronaldo, Elton John o Leo Messi en su propaganda y les han atribuido falsas declaraciones pro Rusia.

"Estamos empobrecidos, es hora de olvidarnos de Ucrania", dice la cita atribuida a Jennifer Aniston. "Ucrania ya no existe. Todo nuestro dinero fue tirado a la basura", asegura la de Messi. Ambas falsas, como tantas otras. Según la organización rusa Agentsvo, entre el 14 y 15 de junio se publicaron 120.000 citas atribuidas no solo a Aniston o a Messi, sino también a otras personalidades como Ashton Kutcher, Angelina Jolie, Scarlett Johansson o Elton John: "Caímos en la trampa ucraniana. Ahora, la UE ha colapsado", habría dicho el intérprete de Rocket Man. Unos mensajes de cuya veracidad no hay constancia alguna y que se han convertido en virales con más de 500.000 visitas. Agentsvo vincula estas publicaciones con la red de desinformación rusa detrás de Doppelgänger, una operación de desinformación desenmascarada en 2022 y atribuida a dos compañías rusas. Señalan que se trata, en su mayoría, de bots informáticos programados y que la campaña comenzó tras las elecciones parlamentarias de la Unión Europea.

Como decíamos, las supuestas citas aparecen acompañando la imagen de sus 'autores', y se han extendido en varios idiomas: desde el inglés hasta el alemán o el polaco. Todos ellos sugieren que Ucrania ya está perdida y que la ayuda internacional debe finalizar antes de que arrastre al resto de países a la ruina.

No es la primera vez que sucede. En 2023 se extendió una campaña similar a través de las principales redes sociales. Entonces fueron personalidades como Oprah Winfrey, Cristiano Ronaldo o Kim Kardashian los que supuestamente se posicionaban en el bando ruso. "Es frustrante cómo los ucranianos se quedan con todo nuestro dinero", atribuían al crack portugués. "Alguien realmente debe poner fin a esto".