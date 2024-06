Gemma Cuervo sorprende al poner la voz a uno de los personajes más entrañables de Inside Out 2

Gemma Cuervo ha sorprendido a todos sus seguidores con un anuncio en sus redes sociales. Desde que empezó a sus 87 años su viaje por Instagram y TikTok, no ha dejado de conseguir reacciones de sus fieles fans. Sin embargo, no se había vuelto a ver a la actriz en la pequeña pantalla desde su papel en La que se avecina. Ahora ha vuelto con fuerza para dar vida a uno de los personajes más nostálgicos de Inside Out 2.

Tras la publicación del primer tráiler de la película, muchos han sido los que han esperado con ansias este estreno. Conforme se iban desvelando los nuevos personajes de esta entrega crecía la expectación por conocer el mundo de las emociones, desde su papel en el desarrollo de la cinta hasta quienes serían los actores encargados de darles vida en la versión española. Será este miércoles 19 cuando se proyecte por primera vez, pero antes de eso han seguido llegando muchas sorpresas.

Gemma Cuervo ha sido una de las grandes protagonistas del prestreno de Inside Out 2 y es que, ha pocas horas de que tuviera lugar, la actriz soltaba la sorpresa a todos sus seguidores en redes: "Ya podemos anunciarlo. Todo el mundo al cine a disfrutar de Nostalgia con la voz de Gemma Cuervo", decía en una publicación sobre este gran regreso a la pequeña pantalla.

El personaje de Nostalgia fue una de las nuevas apuestas de Pixar para incorporar a las nuevas emociones que tiene Riley en su adolescencia. Junto con Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Ennui protagonizan una nueva historia de cambios y superación. Pero será esta adorable ancianita, como se representa a Nostalgia, el personaje más entrañable de la cinta.

Así lo compartía la actriz que dio vida a Vicenta, una de los personajes más queridos de Aquí no hay quien viva, con un fuerte sentimiento por todos los compañeros que estuvieron con ella al doblar a Nostalgia: "Sentí mucho cariño y reconocimiento en del prestreno de la película Del Revés 2 y ese reconocimiento debe ser trasladado a todo el equipo de Disney España. Un actor solo puede brillar con el amor de sus compañeros", decía muy agradecida antes de añadir que "Nostalgia es una de las nuevas emociones que surgen en Del Revés 2 y que tuve el honor de ponerle mi voz. Espero que os guste", concluía una feliz Gemma ante esta nueva aventura que promete no ser la última.

Gemma Cuervo posando junto a sus compañeros de reparto de Inside Out 2 /Foto: Gtres

Gemma Cuervo vuelve con mucha fuerza a la gran pantalla

Recientemente la actriz ha mostrado su deseo por seguir trabajando en su pasión: actuar. De esta manera Gemma Cuervo dejó muy claro en sus redes sociales que estaría encantada de hacer un cameo en la nueva temporada de La que se avecina. Unas palabras que no han quedado en el olvido, ya que Laura Caballero, directora de la serie, dejaba las puertas abiertas para volver a mostrarla en la pequeña pantalla: "Contubernio 49 tiene las puertas completamente abiertas para ti. Tus deseos son órdenes para tu comunidad. Te estamos esperando".

Esta noticia ha generado un gran revuelo entre los seguidores de Gemma, que dio vida a la entrañable Mari Tere hasta la cuarta temporada. Este posible regreso llega después de que en 2010 abandonara la serie por no llegar a un acuerdo con su contrato. Un regreso que parecía poco probable y que ahora podría estar más cerca que nunca.