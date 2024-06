Angelina Jolie y Cayetana Guillem Cuervo, juntas en los Premios Tony: vestido de diosa griega y apuesta por el rojo

La 77.ª edición de los galardones más importantes del teatro en Broadway, los premios Tony, tuvieron este domingo como protagonistas a Angelina Jolie y su hija Vivienne, que se coronaron como las grandes triunfadoras en la noche por el éxito de The Outsiders, que se llevó cuatro premios, incluido el de mejor musical del año. La oscarizada actriz, de 49 años, es la productora de esta obra junto con su hija, de 15 años, que trabajó como asistente de producción. En la alfombra roja coincidieron con otros premiados, como Sarah Paulson -mejor actriz por Appropriate-, Daniel Radcliffe -mejor actor de un musical por Merrily We Roll Along- y Jeremy Strong -mejor actor por An Enemy Of The People-, e incluso Cayetana Guillem Cuervo.

La actriz estadounidense escogió para la ocasión un vestido drapeado de terciopelo verde azulado de Atelier Versace. Inspirado en la antigua Grecia, estaba formado por un corpiño ajustado estilo corsé y una falda amplia que bajaba hasta el suelo. Acompañó esta elección con aretes de oro, pulseras anchas y un anillo dorado en el dedo corazón. Por su parte, su hija Vivienne optó por un pantalón azul verdoso con camisa blanca a juego con su chaleco y pajarita de un tono coordinado con el vestido de la protagonista de Maléfica.

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España se coló entre las estrellas internacionales en una gala para la que lució un impresionante vestido rojo de Alta Costura. Firmado por Rubén Herna?ndez, el modelo con escote palabra de honor rematado en picos, cuerpo ceñido y falda voluminosa.