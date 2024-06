Famosos Messi prepara las bases de su retirada: anuncia que no irá a los Juegos Olímpicos y que no habrá más fichajes después del Inter de Miami

"A esta edad, no estoy para jugar todo", ha reconocido el argentino, que considera que ya tiene bastante con disputar la Copa América 2024 con la camiseta de su país

"El miedo a que se termine todo siempre está. Por eso disfruto todo, porque sé que cada vez falta menos", ha reconocido

A sus 36 años (los 37 los cumple el próximo 24 de junio), el idolatrado futbolista argentino Leo Messi ya está preparando a sus fans para asumir el disgusto: su tiempo sobre el terreno de juego ya está en descuento. En absoluto se ve preparado mentalmente para dejar su pasión, pero ya siente que su forma física no es la misma que cuando se inició en su pasión, y por eso va sentando unos límites a sus capacidades que han desatado las alarmas. La primera de sus decisiones, difícil de tomar, sin duda, ha sido renunciar a algo tan grande como formar parte de los Juegos Olímpicos de París, pues estos arrancarán el 24 de julio, sólo diez días después de que finalice La Copa América 2024, en la que Messi sí estará defendiendo la camiseta de Argentina.

"Hablé con Mascherano y la verdad es que los dos entendimos la situación. Es un momento difícil por el hecho de que ahora está la Copa América y serían dos o tres meses seguidos fuera del Inter de Miami. Y sobre todo que a esta edad tampoco estoy para jugar todo. Tengo que elegir bien los momentos. Sería demasiado hacer dos torneos seguidos", ha dicho en una entrevista a ESPN, donde además ha comentado agradecido: "Ya tuve la gran suerte de estar en un Juego Olímpico y haberlo ganado junto a Mascherano. Fue una de las experiencias más lindas a nivel deportivo. El Mundial Sub-20 es otro recuerdo que no olvidaré nunca. Fue espectacular haber tenido la suerte de vivirlo. Ojalá que a todos los chicos que les toque ir lo disfruten como yo y que lo vivan mucho porque es especial y diferente a todos".

Pero éste no ha sido el único mal trago para sus seguidores. El marido de Antonela Roccuzzo también ha hablado abiertamente sobre sus futuros pasos profesionales, y preguntado directamente sobre si se plantea que el Inter de Miami (propiedad de David Beckham) sea su último club, no dudó en sincerarse: "Creo que sí. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club". De momento, el contrato del exjugador del Barça y el PSG está firmado hasta finales de 2025 con una opción de renovación hasta 2026, año en el que se disputará la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Sobre si llegará a ese momento, ha dicho: "Dependerá de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado. Saber cómo estoy físicamente. Todavía queda un tiempo y no sé cómo voy a estar en ese momento. También la edad es una realidad que está ahí, si bien es un número, los partidos que voy a jugar yo tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa en competición, que eran cada tres días, o en Champions o en la Liga donde estaba, tanto en Francia como en España".

Consciente de que el mundo no está preparado para su retirada, el astro del balón dijo contundente: "Y yo creo que tampoco, toda mi vida hice esto. Me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos... Y sí, un poco de miedo a que se termine todo siempre está. Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá. El hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho y a ver las cosas de otra manera también. Pero no lo pienso, intento disfrutar. Por eso disfruto muchísimo más todo, porque soy consciente de que cada vez falta menos. Y la paso bien en el club, con la suerte que tengo de tener compañeros y amigos al lado. La paso bien en la Selección, donde tengo compañeros y amigos también, y muchos. Y disfruto de los pequeños detalles que sé que cuando no juegue más voy a extrañar", dijo afligido.