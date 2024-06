Famosos Luis Alfonso de Borbón, emprendedor a sus 50 años: abre un "chino" de lujo

Su tienda, ubicada en la calle Princesa de Madrid, se llama Drone Aerospace y vende desde chupachups y cervezas hasta drones, aunque su especialidad son los productos de licencia

Él mismo se ha implicado tanto en su negocio, que comparte con otro socio, que reconoce que se le puede encontrar en la tienda casi a diario

Dicen que cada vez que cambiamos de década nos sobreviene una crisis con la que necesitamos reinventarnos, y quizás eso es lo que le ha pasado a Luis Alfonso de Borbón. El pasado 25 de abril, el bisnieto de Franco y Alfonso XIII cumplió 50 años, y apenas mes y medio después nos ha sorprendido con una nueva faceta laboral: el aristócrata y empresario ha abierto junto a un socio un negocio que lo tiene muy ilusionado, una tienda llamada Drone Aerospace que él define como un "chino, pero fino".

Su idea inicial, ha confesado en una entrevista exclusiva otorgada a Ok Diario, era abrir una tienda de drones, aunque esa idea no prosperó del todo porque, afirma, "con la guerra de Ucrania no hay componentes. Entonces, pensamos en el merchandising", ha explicado el marido de Margarita Vargas, que ha acabado convirtiendo su negocio, situado en la calle Princesa de Madrid, en una tienda de variedades donde los clientes pueden adquirir desde chupachups o cervezas hasta drones, pero donde la gran especialidad es el merchandising y los productos de licencia: mochilas, gorras o camisetas de marcas tan conocidas como Ducati, Aston Martin o Mercedes. "Hay desde un llavero o un polo hasta llantas de coches de carreras o cazadoras de cuero. Es para todas las edades y para hombres y mujeres", ha comentado el hijo de Carmen Martínez-Bordiú.

De momento, según reconoce el propio Luis Alfonso, el negocio -que tienen un concepto muy americano y al parecer triunfa mucho entre los turistas—le funciona bastante bien. "Tiene buena acogida porque es una idea muy novedosa", ha dicho el empresario, que está tan entregado a su nuevo negocio que confiesa: "Yo procuro estar aquí cada día, y estaré siempre que se me necesite". Sobre las expectativas que tiene puestas en su aventura empresarial, ha dicho: "¿Es un buen momento? No lo sé, pero mientras haya ganas e ilusión, siempre es un buen momento".

Seguro que Alfonso está deseando que su madre, Carmen Martínez-Bordiú, lo visite y se pase a conocer su tienda. Retirada de la vida pública, la nieta de Franco vive en Portugal acompañada de su novio, 34 años más joven que ella. "Yo la veo muy bien, feliz, guapísima y con salud. Yo creo que está tranquila y contenta allí", decía recientemente Luis Alfonso de su madre, a la que acoge en su propia casa cada vez que regresa a Madrid. Seguramente la próxima vez que venga se irá con la maleta llena de los productos que ahora vende su hijo, un emprendedor que no deja de sorprendernos con sus negocios. Cabe recordar que, como curiosidad, Luis Alfonso, padre de cuatro hijos -Eugenia, Luis, Alfonso y Enrique- lanzó hace años un juego de cartas sobre la historia de Francia y otro sobre la de España. Ideas para emprender, está claro, no le faltan.