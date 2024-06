Famosos David Summers, de Hombres G, se ha casado con su novia, una profesora de inglés norteamericana

El solista de Hombres G y Christine Cambeiro llevan seis años saliendo pero se conoce hace mucho

David Summers confiesa lo que hacía Hombres G con la ropa interior que sus fans les lanzaban en los conciertos

Christine Cambeiro se ha casado con David Summers. Ya han firmado los papeles ero el mes que viene piensan celebrarlo por todo alto y seguramente lo harán con mucha música de los Hombres G. "Es absolutamente la mujer de mi vida, porque, aparte de ser tan linda y tan buena, es un apoyo constante y eso me hace ser el doble de lo que soy", dice el cantante de su mujer.

El solista del mítico grupo de Devuélveme a mi chica conoció a la suya en Nueva York, en el mítico club Copa­cabana. Estaba de gira con Hombres G y Christine fue ese día al concierto. Después del show, les presentaron. Se cayeron bien y él siguió yendo a Nueva York a actuar. Ella volvía a verle: "Éramos solamente amigos, hasta que un día…", explica el artista en Hola.

A sus 60 años, David Summer vuelve a casarse. Será en julio en su casa de Madrid y, por supuesto, con los Hombres G. La historia de amor ha sido preciosa y y acaba en boda pero no ha sido fácil: ella vivía en Nueva York y él en Madrid. Han pasado años desde que se conocieron. Christine e casó con un español y se vino a vivir a La Coruña. La suya ha sido una relación a fuego lento. Pasaron años desde que se conocieran de manera fortuita, tras un concierto, hasta que, ahora, hayan decidido casarse. Hoy no pueden vivir el uno sin el otro.

¿Fan de Hombres G?

"Yo soy americana. La primera vez que vi actuar al grupo en Nueva York fue porque tengo una amiga que era y es fan de ellos y me dijo: "Vamos a verlos"", explica en el semanario la mujer de David Summers. "La primera vez que vine a España fue en 1988 y tenía… ocho años". Sufre mamón es de 1985 y ella apenas hablaba español. Para David, la historia se explica así: "Yo nunca me hubiera relacionado con una fan. No por nada, sino porque hubiera sido muy decepcionante para ella darse cuenta de que, luego, cuando te bajas del escenario, eres una persona normal y corriente y que simplemente cantas canciones. Me encanta Chris porque no era una fan. Era una chica que llegó a ese concierto porque la llevó una de sus amigas", die el cantante, que ha cumplido 60 años hace meses, 17 más que su mujer. "Yo he cumplido 60 años, estoy loco por ella y quiero pasar el resto de mi vida a su lado", sentencia. "Nos hemos comprado una casa con la intención de estar juntos para siempre. Quiero que sea mi mujer, mi compañera. Ella me quiere, quiere a mis hijos, cuida de mí y de mi familia", remata.

La novia dice que la fiesta por su boda tendrá un guiño a sus raíces neoyorquinas y contarán con Frank Sinatra: "Vamos a tener hasta una Big Band", cuenta en la publicación a la que han dado la exclusiva. Vendrá toda la familia de la novia desde Estados Unidos.

El líder de Hombres G estuvo casado durante más de 26 años con su novia del instituto. Se separaron hace seis años y desde 2018 está con Christine Cambeiro, una joven profesora de inglés. Nació en el madrileño y castizo barrio de Chamberí, pero pronto se mudaría con sus padres al Parque de las Avenidas, algo que no le impidió codearse con la alta sociedad madrileña. Estudió en El Pilar, donde también estuvieron matriculados (años antes) José María Aznar o Alfredo Pérez Rubalcaba.

Su interés por la música llegó cuando solo era un niño. Se defendía con el clarinete, la guitarra y el bajo, sin saber que terminaría formando una banda de música con su mujer amigo de la infancia. Javi Molina y David Summers se conocieron con solo cinco años en Chamberí y desde entonces son inseparables.

Junto a Rafa Gutiérrez y Daniel Mezquita, Molina y Summers conquistaron al público nacional con temas tan coreados como Devuélveme a mi chica, Marta tiene un marcapasos o El ataque de las chicas cocodrilo. Eran mediados de los años 80 y mientras en Madrid triunfaba la Movida, los chicos de polito y el jersey al cuello llenaban estadios allá por donde pasasen.

Marta Madruga, un amor de instituto que duró 26 años

David Summers y Marta Madruga se volvieron prácticamente inseparables desde que se enamoraron. Fue en 1987 durante el rodaje de Sufre Mamón, película dirigida por el cineasta y padre del cantante Manuel Summers. En aquel momento Marta tenía diecisiete años e interpretaba a Patty, una joven que se prendía de Summers pero lo abandonaba por un integrante de Fiebre Amarilla. Marta y David ya se conocían de la escuela y se casaron en 1992 precisamente en la capilla del colegio del Pilar, donde estudiaron juntos.

26 años casados y padres de dos hijos

Después de 26 años casados y habiéndose convertido en padres de dos hijos, anunciaban su separación en 2018. "Es una situación muy triste que viene de lejos, de un deterioro de cuatro años atrás", dijo el cantante a Hola cuando saltaron a la palestra los rumores sobre la irrupción de una posible tercera persona. "La decisión de separarnos la tomamos hace un año y por eso no es cierto que hubiera terceras personas. A Christine la conocí más tarde y nada ha tenido que ver con nuestra decisión de divorciarnos", dijo sobre la que a día de hoy sigue siendo su pareja.

Lucía y Manuel, sus dos hijos

Lucía y Manuel, los dos únicos hijos del matrimonio, nacieron en el año 2000. Son mellizos y ambos han crecido en un ambiente familiar muy estable, ya que el divorcio de sus padres llegó cuando estaban a punto de cumplir la mayoría de edad. Ahora tienen 24 años y aunque siguen siendo lo más importante de la vida de su padre, ya han volado del nido familiar, al menos en lo que profesionalmente se refiere. Daniel ha heredado el talento de su padre para la música y Lucía trabaja como veterinaria.

Padre e hijo pasaron juntos el confinamiento y ahí comenzaron a trabajar mano a mano. El joven tiene un gran talento para la guitarra y ha ayudado a su padre con la grabación de algunas canciones. De hecho, estudió producción musical, ha tocado en el grupo Las Abejas Rojas y hasta ha registrado ya su primer single, Estrella. El Instagram de su padre está plagado de vídeos tocando juntos.

Lucía trabaja como veterinaria. Está especializada en animales domésticos, exóticos y ecuestres, pero además la joven cuenta además con un estudio de piercings y tatuajes en Madrid llamado Clear Amethyst Piercing.

Fue en enero de este año cuando David Summers preocupaba a su familia y sus seguidores a raíz de su ingreso hospitalario por una peritonitis "muy jodida". El cantante utilizaba sus redes sociales para dar las gracias a los sanitarios que le habían atendido, intentando quitarle hierro al asunto, pero su hijo Daniel lo pasó francamente mal.

"¿Qué haría yo sin él, que me lo ha dado todo y me ha estado ayudando y cuidando durante toda mi vida? Sería una injusticia enorme. De las peores cosas que podrían pasarme si él no está conmigo. Me moriría de pena. Me dio un susto enorme", contó el joven. "Si ustedes estaban asustados, imaginaros yo, siendo su hijo, que le he cuidado y estoy con e?l toda mi vida. Una vez ma?s, os agradezco vuestras muestras de amor y de apoyo", terminó.

La peritonitis es una inflamación del peritoneo, una de las paredes que recubren las paredes y órganos internos del abdomen. Por suerte, el cantante recibió el alta a los pocos días.

Poco después de conocerse su divorcio con Marta Madruga salió a la luz la relación del cantante con una joven llamada Christine Cambeiro. Trabaja como profesora de inglés y Summers, que no dudó en dedicarle la letra de una de sus canciones en su último cumpleaños. Ahora es su mujer.