Famosos Con las series no es suficiente: el verdadero origen de la fortuna que amasan 'Los Javis'

Los directores, que recientemente enseñaron su nueva casa, invierten sus beneficios entre sus empresas y el ladrillo

No cabe duda de que Los Javis trabajan mucho y bien. El tándem de directores formado por Javier Calvo y Javier Ambrossi encadena un éxito tras otro en el audiovisual desde hace ya unos años, y una muestra de ello es lo aplaudidas que fueron en su día ficciones como Paquita Salas, Veneno o la más reciente: La Mesías. Esto les acerca a poseer una gran suma de ingresos. Sin embargo, con el cine y la televisión no es suficiente.

Los cineastas nutren su economía de otras fuentes que no están relacionadas con el sector cinematográfico ni televisivo -cabe recordar que también han sido jurado de Drag race España y Mask Singer-. Cuando fueron a La Resistencia, allá por 2019, dijeron que en sus respectivas cuentas bancarias cada uno tenía 300.000 euros. No obstante, no tiene sentido hablar de esta cifra cuando en este tiempo han seguido sumando proyectos.

De hecho, saben dónde invertir sus beneficios, repartidos entre sus empresas y el ladrillo. Y es que al piso que 'Los Javis' tienen en propiedad en plena calle Fuencarral hay que añadir un entramado societario que parte de Suma Content SL, la productora dedicada a la "comercialización de obras audiovisuales, teatrales y musicales y la producción de cualquier tipo de evento de entretenimiento".

La sociedad con la que gestionan sus creaciones artísticas proviene de una sociedad anterior, Suma Latina SL, creada por ellos en 2016. Reorganizaron su entramado empresarial en 2019 y, más tarde, en 2022 y 2023 reabsorbieron, respectivamente, otras dos sociedades. La primera fue Superstar Producciones SL. La segunda, Mi Querida Señorita Producciones SL. El presidente de Suma Content SL es Javier Calvo, que comparte cargos ejecutivos con Ambrossi, quien figura como consejero. Suma Content reúne casi 2,5 millones de euros. Y, a pesar de declarar tras impuestos números rojos por 189.016 euros, presenta activos por valor de 19,5 millones. Tiene a 66 empleados a su cargo.

Los actores dieron mucho que hablar en los últimos días por mudarse a una enorme casa a las afueras de Madrid. Una mansión que cuenta con un gran jardín, donde tienen una piscina y una zona de barbacoa. También, esta se divide en dos zonas; una de día, en el que hacen su vida, y otra de noche, que sirve para el descanso. A sus seguidores les llamó especialmente la atención su dormitorio, en suite, al igual que la gran biblioteca, donde tienen colocados cientos de libros. Su precio se estima en un millón y medio de euros.

De verdad la casa de los Javis un 10/10 chef kiss exquisita pic.twitter.com/0RTc9EBIqM — Pedro (@Pelloque) June 3, 2024

'Los Javis' se conocieron cuando Calvo tenía 18 años y Ambrossi 25. Su historia comenzó por redes sociales, ya que empezaron a hablar y se forjó una bonita amistad. Años más tarde, durante un viaje a Tarifa, surgió la chispa entre ambos. En 2018, durante el estreno de la segunda temporada de Paquita Salas, anunciaron que se habían casado en secreto.