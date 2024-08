De Mallorca a Formentera e Ibiza, ¿dónde comer en Baleares?

Las islas son un claro destino en el que, indudablemente, cada vez se come mejor. Por eso, en estas líneas damos la espalda a esos garitos destinados al turista poco amante de la buena mesa, para quedarnos con quienes desean hacer las cosas bien y se preocupan por alimentar sus propuestas con ingredientes puramente locales, que ponen en valor en esas recetas autóctonas, que merece la pena descubrir. Si tiene previsto volar en breve, tenga a mano nuestras recomendaciones y reserve antes de embarcar.

Maca de Castro, presidenta de Euro-Toques, fue la escogida por los Reyes junto a Marga Coll para diseñar los aperitivos de la recepción de Marivent del 29 de julio. De Castro, además de su restaurante homónimo, con una estrella Michelin, otra verde, y tres soles Repsol, en el Puerto de Alcudia, el Jardín Bistró, en el mismo enclave, Andana, en Palma, lleva la gestión de los eventos en la finca Son Veri. Rastreadora incansable de los mejores productos de la isla, con ellos alimenta su propuesta gastronómica.

¿Conocen Deià? Es el pueblo con más encanto de Mallorca y en él se sitúa El Olivo, el espacio gastronómico de La Residencia, perteneciente a Belmond Hotel y reconocido con dos llaves Michelin. En una antigua prensa de aceitunas del siglo XVII, al frente de los fogones encontramos a Pablo Aranda, quien se propone que sus comensales saboreen Mallorca: "Queremos que conozcan nuestra cultura gastronómica, nuestro adn", dice el chef a la espera de la llampuga, uno de los pescados más preciados, debido a su corta temporada, lo mismo que la langosta y el raor. Quien ha iniciado su segunda temporada en el hotel Zoëtry Mallorca, miembro de Inclusive Collection, part of World of Hyatt, es Andreu Genestra, cocinero que fusiona sus dos pasiones: la cultura Mediterránea y el uso de las más sofisticadas técnicas culinarias.

Y, qué decir de Singular, el restaurante, con el fuego como protagonista, de Ramón Freixa, en The Lodge, el primer hotel mallorquín de Único Hotels, Finca Serena. ¿Lo mejor? Las cenas entre lavandas organizadas los miércoles en las que disfrutar de un paseo durante el atardecer antes de comenzar el menú. Seguimos en la isla, porque VORO by Cap Vermell, en Capdepera, es uno de los establecimientos que suenan en las quinielas como posible tres estrellas. ¿Su responsable? Álvaro Salazar, quien, con honestidad y creatividad, rinde tributo a la cocina mediterránea y al entorno que le rodea.

Jeff Bezos y Leo DiCaprio

Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell y Mick Jagger son algunos de los conocidos que, cada verano, se pierden por Ibiza y Casa Jondal es una de sus paradas obligadas. Es la casa pitiusa del ex elBulli Rafa Zafra e, incluso, Mario Sandoval acude un par de veces en sus vacaciones. La explicación nos la dio él mismo: "Tenemos la suerte de que un loco, de nombre Rafa Zafra, se inventó el mejor chiringuito de España". Otro grande, Mauro Colagreco, vuelve a poner su sello en las recetas de El Silencio. Situado en Cala Molí, posee un acceso directo a la playa y entre sus sugerencias, el carpaccio de langostinos. ¿La novedad? La incorporación de Urusai, una izakaya de tapas japonesas, cuyas elaboraciones se inspiran en la isla y en las cartas de los restaurantes japoneses en París, Ojii y Onii-San.

En La Gaia, dentro del Ibiza Gran Hotel, conocimos las recetas de Óscar Molina y, si hablamos de chiringuitos de lujo, encontrarán Es Torrent en una cala maravillosa de San José de Sa Talaia. Nos lo recomienda Ramón Freixa y en él no se priva del bullit de peix y ni de la tan tradicional salmorra. Ya en Menorca, nos gusta regresar a Pintarroja, la marisquería informal de otro ex elBulli, Eugeni de Diego, en el puerto de Es Castell, donde la cocina sencilla, sin adornos y los productos a la plancha y al vapor son protagonistas. La langosta aquí se degusta con patatas y los rigatoni, con bogavante. En el mismo pueblo, Can Los es punto de reunión de los paladares locales de buen comer. ¿Otros imprescindibles? Sa Llagosta, en Fornells, de David de Coca, el Café Balear, en Ciudadela, Burdell de Foc, en Mahón, y En Caragol, en Cala de Biniancolla, un local maravilloso frente al mar con un arroz de langosta de los que permanece en la memoria durante todo el invierno.

Ya en Formentera, en la playa de Migjorn, no olviden reservar en La Fragata, donde disfrutar de un glorioso arroz caldoso de bogavante. Tampoco en Es Codol Foradat, gestionado por Nandu Jubany, quien recupera algunas recetas antiguas de la isla, y en Es Caló, en Es Caló de Sant Agustí, donde la idea es rendirse ante unas tellinas y ante la sirvia a la plancha para comer al ritmo de las olas. Por último, Natalia Juan y Carles Abellán han construido su hogar: Casa Natalia. Pida la raya al Josper con alcaparras salteadas con lima, mantequilla negra y lima rallada antes de adentrarse en el club clandestino Charly's, canalla y divertido donde los haya, con musicón de los 70 a los 90. Y qué decir del joven equipo formado por Joan Costa, Mauro Rivas, Armand Vidal y Clara Campoamor en Sol Post, en el hotel Cala Saona, juntos se atreven a rendir tributo al Mediterráneo con una base de ingredientes catalanes, de Centroamérica y de la isla.