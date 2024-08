'La amiga estupenda' de Elena Ferrante se corona como mejor libro de este siglo

Para celebrar el primer cuarto de siglo, el New York Times ha lanzado la lista de los mejores títulos de este XXI. Colaboraron en este conteo más de 500 novelistas, escritores de no ficción, poetas y críticos. También, por supuesto, parte de la redacción de la publicación y, claro, los lectores. Entre los escritores que han colaborado, el súper ventas Stephen King, la escritora Bonnie Garmus, la poetisa, ensayista y dramaturga jamaicana Claudia Rankine y la actriz Sarah Jessica-Parker. Dicho esto, este ha sido el resultado.

En el número uno, la italiana Elena Ferrante con su Amiga estupenda (Lumen), considerada como una joya de la literatura contemporánea que ha conquistado a 20 millones de lectores. Ferrante nos sitúa en la ciudad de Nápoles, a mediados del XX, a través de la mirada de sus protagonistas, Lenù y Lila. Una historia de amistad y de vida en un barrio habitado por gente humilde que acata sin rechistar la ley del más fuerte. La italiana se corona en este listado con dos títulos más: La niña perdida, de la saga de las dos amigas (en el número 80); y Los días del abandono (en el 92). Pero volvamos al medallero de honor.

En el segundo puesto, El calor de otros soles (The Warmth Of Other Suns), de Isabel Wilkerson. La premio Pulitzer nos acerca a la historia de la migración estadounidense entre 1915 y 1970. Con el bronce, En la corte del lobo (Áncora & Delfín), de Hilary Mantel. En cuarto lugar, El mundo conocido (The Known World), de Edward P. Jones, reconocido con el Pulitzer en 2004. Una historia multidimensional sobre la esclavitud de negros liberados e indios en EE UU que arranca antes de la Guerra Civil. Seguimos con Las correcciones, de Jonathan Franzen; y con 2666, de Roberto Bolaño, primer título escrito en español que se coloca en el top 10 del ranking. Una mega novela de fuerza arrolladora que nos sitúa en la ciudad imaginaria de Santa Teresa. Cuatro críticos literarios siguen los pasos de un escritor desaparecido. Bolaño hace doblete con Los detectives salvajes (en el número 38º).

Destaca también El ferrocarril subterráneo (The Underground Railroad), de Colson Whitehead. Historia de Pullitzer adaptada a serie por Barry Jenkins (Moonlight) que retrata el épico viaje de una esclava de Georgia en un tren subterráneo rumbo a la libertad. Cierran el top 10 Austerlitz, de W.G. Sebald; Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro, llevada al cine por Mark Romanek y protagonizada por Keira Knightley; y Gilead de Marilynne Robinson.