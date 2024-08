Las plantas que debes evitar tener en casa si no quieres que se te llene de cucarachas asquerosas y peligrosas

Taquicardia, terror, pánico, temblores, sensación de asfixia, necesidad de huir, respiración acelerada o paralización son los síntomas comunes entre quienes padecen en mayor o menos grado la blatofobia, una de las zoofobias más comunes y que en algunos casos puede requerir tratamiento psicológico. Se da más frecuentemente en los países más desarrollados, donde las cucarachas se asocian con suciedad o insalubridad, produciendo un efecto repulsivo. Aparte del asco y el pánico que despiertan por lo general, pueden peligrosas para la salud. Representan un grave riesgo para quienes padecen alergias, así como para la población en general. Su excremento se pulveriza y al ser respirado puede generar desde un catarro, hasta ataques asmáticos.

Las cucarachas son insectos y el verano es la época en la que resultan aún más encontradizos: vamos descalzos o por lugares inhabituales, de viaje, en espacios que no conocemos bien. Una buena desinsectación ayuda pero no asegura la nula presencia de estos Los blatodeos, de la misma familia que las termitas. Tan importante como usar insecticida es no atraer a los temidos hemimetábolos paurometábolos de cuerpo aplanado, de los que se conocen más de 4.500 especies en cerca de 500 géneros. Una cucaracha puede generar un estado de nerviosismo a algunas personas casi paralizante.

9 cm de largo y más de 30 gramos

Las cucarachas están en cualquier lugar del planeta, nadie está a salvo del susto, aunque esté todo limpio. La visión de ese cuerpo ovalado y aplanado, esa cabeza pequeña protegida por una especie de escudo y esas antenas filiformes aterra a la mayoría. Tiene dos pares de alas, las posteriores son grandes y membranosas, y están cubiertas y protegidas por las alas anteriores, más pequeñas y esclerotizadas. Presentan un par de cercos laterales en el extremo del abdomen. Las patas largas y espinosas hacen el resto. El aspecto de lo que se ve da miedo. Lo que no se ve tampoco es agradable, como sus ojos compuestos pequeños o las piezas bucales masticadoras. La cucaracha común (Blatta orientalis), también conocida como cucaracha negra u oriental, llega a medir 3,5 cm de largo. El macho tiene alas cortas pero no vuela (en algunas especies sí); la hembra carece de alas. La cucaracha más grande descrita hasta ahora fue vista en de Australia, es la llamada cucaracha rinoceronte, que puede crecer hasta los 9 cm de largo y pesar más de 30 gramos. Comparable en tamaño es la cucaracha gigante Blaberus giganteus, que tiene una longitud similar, pero no es tan pesada. Las cucarachas son eminentemente nocturnas y normalmente fotofóbicas, por lo que corren cuando se exponen a la luz. De forma excepcional la cucaracha oriental es atraída por la luz

Se nutren de casi todo tipo de alimentos. Generalmente son omnívoras. Una excepción es la cucaracha xilófaga del género Cryptocercus, con diversas especies encontradas en Rusia, China, Corea y los Estados Unidos. Aunque son incapaces de digerir la celulosa por ellas mismas, mantienen una relación de simbiosis con protozoos que sí lo hacen, lo que les permite extraer nutrientes. En este aspecto se parecen a las termitas, e investigaciones actuales sugieren que el género Cryptocercus está más estrechamente relacionado con las termitas que otros blatodeos. Las cucarachas son más comunes en climas tropicales y subtropicales. Algunas especies están estrechamente relacionadas con las viviendas y se localizan en estos casos cerca de cubos de basura, en la cocina, en el baño, en zonas con humedad y calor, en las coladeras o también en la alcantarilla. La habitación donde puede ser más fácil encontrar a estos insectos, siendo la cocina el principal espacio, pues tiene las condiciones que aman esos animales, como calor, algo de humedad y restos de comida; aunque, tampoco debes descarta el baño, pues cuando te duchas genera esa calidez que adoran, así como la humedad, por lo que debes tener bien ventilada esta área.

Pocos animales son más resistentes en todo el planeta. Algunas especies son capaces de mantenerse activas durante un mes sin comida o sobrevivir únicamente con cola de sellos. Pueden vivir sin aire durante 45 minutos o ralentizar los latidos del corazón. Las cucarachas tienen una mayor resistencia a las radiaciones que los vertebrados, con una dosis letal entre 6 y 15 veces mayor que los humanos. Como todos los insectos, las cucarachas pueden respirar sin la cabeza. Algunas hembras incuban 40 huevos a la vez y el desarrollo hasta adultos dura entre 3 y 4 meses. Las cucarachas pueden llegar a vivir un año. La hembra se puede reproducir hasta ocho veces a lo largo de su ciclo reproductor y puede producir entre 300 y 400 descendientes. Las cucarachas se adaptan inmediatamente a una inmensa variedad de ambientes, pero en general prefieren las condiciones cálidas dentro de los edificios. Hay especies tropicales que prefieren ambientes incluso más cálidos y húmedos. Solo 20 especies de cucarachas de entre las 3500 especies descritas pueden molestar al ser humano. Las cucarachas avisan a sus congéneres de dónde está la comida. Un estudio de la Universidad de Florida muestra que las cucarachas dejan rastros químicos en su excremento para que oras sigan esos rastros y descubrir fuentes de comida y de agua. Otro estudio probaba la hipótesis de que las cucarachas utilizan solo dos informaciones para decidir dónde esconderse: qué oscuro está y cuántos de sus amigos están allí. Investigadores de la Universidad de Tohoku hicieron un experimento de condicionamiento con cucarachas y descubrieron que asociaban el olor de la vainilla y la menta con el azúcar.

Llevan en la Tierra desde el periodo Carbonífero, hace 355–295 millones de años. Ese dato da una idea de lo difícil que es acabar con ellas. Pero hay trucos que reducen la posibilidad de encontrarse con ellas. En las casas, los árboles interiores les encantan. Sus favoritos son los cítricos atraen a las cucarachas. Nada peor que un limonero si odias las cucarachas. La plantas tropicales también les atraen: las orquídeas las vuelven locas. Además, cualquier planta en estado de descomposición es un cebo para ella. En general, los árboles interiores, el árbol de caucho, el laurel y los olvidos, son fuentes de atracción para estos insectos, quienes buscan humedad y calidez. De las plantas tropicales, además de la citada orquídea, les atraen como la miel a las moscas el crotón, la yuca, la corona de cristo. Las hiedras también son atractivas para las cucarachas, porque requieren de mucho sol (calor) y riego (agua que luego pasa a generar humedad mediante el calor).