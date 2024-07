Marc Viñolas Prat, nombrado nuevo Director de Trade Organizado en illycaffè

illycaffè se complace en anunciar el nombramiento de Marc Viñolas Prat como nuevo Director de Trade Organizado. Viñolas lleva una trayectoria de más de veinte años en la compañía y un gran conocimiento del producto y el mercado.

Se trata de una posición estratégica de gran responsabilidad dentro de la estructura de ventas de illy y marca un punto de avance en los planes de transformación de la organización en España. De hecho, esta evolución de la estructura permitirá a illycaffè profundizar en su compromiso con la excelencia en el servicio y producto, consolidando su presencia en importantes canales de mercado, además de ofrecer una visión integral del customer journey en un entorno centrado en el cliente y el multicanal.

La nueva trayectoria de crecimiento precisa de una estructura mucho más profesionalizada en la que los clientes estratégicos adquieran un protagonismo mayor, de ahí que la compañía haya confiado en la gran capacidad demostrada por Viñolas, así como su conocimiento del producto y el mercado para desempeñarlo.

Plan de Expansión

El nuevo departamento liderado por Marc Viñolas representa aproximadamente el 40% de la facturación total de illy en España y Portugal. Con un equipo en crecimiento, illycaffè está preparado para seguir expandiéndose en los sectores de Trade Moderno, Food Service y Office, consolidando su posición como líder en el mercado del café.

Declaraciones de Marc Viñolas Prat

En una reciente entrevista, Marc Viñolas Prat compartió una reflexión acerca de su largo recorrido en illycaffè, así como los retos y oportunidades a los que enfrenta en su nuevo rol.

¿Qué te ofrece una compañía como illy para llevar más de 20 años en ella?

Descubrí illy siendo emprendedor, después de finalizar mis estudios en Ingeniería Industrial y fundar una empresa de café para vending, office y coffee service. Desde el primer contacto con illy, me enamoré del producto y de la marca. Los valores de compromiso social, calidad y ética de illy me han acompañado a lo largo de toda mi carrera y me enorgullece formar parte de una empresa en la que esos valores se viven en todos los niveles donde he formado parte de diversos proyectos y posiciones a lo largo de estos 20 años.

Sobre el consumo de café en el Food Service y el Canal Office

Actualmente estamos viviendo un momento especialmente importante, illy lleva trabajando más de 40 años para conseguir lo que se está viviendo actualmente, un consumidor mucho más preparado. Hoy en día el café es el lujo más accesible, cualquier consumidor puede disfrutar del mismo café que las celebrities y esto ha impulsado una demanda creciente de café de especialidad. illlycaffè ha sido pionera en esta cultura, trabajando directamente con comunidades de caficultores para garantizar la máxima calidad.

Retos y objetivos futuros

Tenemos la ambición y la seguridad de alcanzar nuestros objetivos, pero también la humildad de saber que esto se logra con mucho trabajo. Queremos transformar el mercado del café y extender nuestros valores de compromiso ético y economías sociales a una escala mayor.