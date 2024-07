Lluvia de estrellas en Starlite Marbella: Luis Miguel, Tom Jones y Diana Krall

Starlite Occident 2024 se ha convertido en un buque insignia del ocio de Marbella. Muchísimo más allá de la oferta de sol y playa, la capital del verano lo da todo con un cartel arrollador. Esta semana, hay varios platos fuertes.

Abrimos el menú con soul, blues y country de la mano de Tom Jones. Será el 23 de julio. El incombustible galés (más de 100 millones discos vendidos) encenderá la Cantera de Nagüeles con sus Delilah, Green, Green, Grass of Home y What's New Pussycaty. Uno de los momentazos, el tema de James Bond, Thunderball. También sonarán sus discos más recientes, como Surrounded By Time, Long Lost Suitcase, Spirit In The Room y Praise & Blame. El Tigre de Gales, de 84 años, consagrado como una leyenda de la música, tiene un potentísimo directo.

La voz elegante de Diana Krall

Noche mágica con la pianista y cantante Diana Krall, que desembarca en Marbella el miércoles 24 de julio. La canadiense, que cautiva con su voz elegante y su jazz acústico, es la única cantante de jazz cuyos ocho álbumes han debutado en la lista Billboard Jazz Albums. En su palmarés, dos Grammy. Escucharemos temas como The look of love and Let's fall in love.

Con Ricky Martin

El cartel sigue el jueves 25 con el puertorriqueño Ricky Martin, uno de los pesos pesados de la música latina con 95 discos de platino, 40 álbumes de oro, múltiples Grammys y Latin Grammys. Todo un espectáculo de baile con unas coreografías imbatibles.

Las tres noches de Luis Miguel

Tras arrasar en Madrid, Luis Miguel, de gira por España, hace escala en Starlite Occident. El Sol de México, venido arriba por el resurgir del amor junto a Paloma Cuevas, se ha consagrado a los escenarios después de seis años de ausencia. El artista se reencuentra con Marbella y ofrece tres noches. El 31 de julio, el 2 y el 3 de agosto.

Considerado el gran artista latino de la historia, Luis Miguel ha batido récords de asistencia. Después de completar una extensa gira de tres años largos, ostenta el récord de mayor recaudación de los artistas latinos. En el Auditorio Nacional de México, ofreció con 223 funciones, un listón no superado. De voz elegante y registro versátil, el crooner domina el pop, el bolero, el mariachi y la balada romántica. Sonarán Por debajo de la mesa, Ahora te puedes marchar, La incondicional, Hasta que me olvides, Cuando calienta el sol y La media vuelta. Con 33 álbumes publicados y más de 100 millones de discos vendidos, el mexicano es uno de los más grandes en su género musical.